Erin Piacenti: la vicepresidenta de Bank of America asesinada en Times Square

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Erin Piacenti, de 32 años, se destacó en el ámbito jurídico y financiero de Estados Unidos. Su nombre cobró notoriedad internacional tras ser apuñalada en Times Square, Nueva York, en un ataque considerado por la Policía como aleatorio y sin provocación.

Piacenti se desempeñaba en Bank of America como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos (Business Selection and Conflicts), un rol enfocado en el análisis de conflictos y riesgos en las operaciones de la entidad. Asumió este cargo en febrero de 2025.

Su formación académica respaldaba su carrera; era abogada y había estudiado en la Universidad de Pensilvania y en la Facultad de Derecho de Fordham, dos prestigiosas instituciones de Estados Unidos.

En el momento de su fallecimiento, residía en Chester, Nueva Jersey, y estaba casada. Según la información disponible, el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio.

La entidad bancaria confirmó su deceso y expresó su pesar por la pérdida de una colega muy apreciada. "Estamos en shock y profundamente tristes por la trágica pérdida de nuestra colega", comunicó Bank of America.

Cómo ocurrió el ataque en Times Square

El suceso tuvo lugar el lunes por la tarde en el corazón de Manhattan, donde Piacenti se encontraba en las cercanías de Times Square. La atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens.

Según la reconstrucción de los hechos, Cisneros había atacado previamente a un hombre de 68 años, quien sobrevivió y se encuentra estable. Posteriormente, se acercó a Piacenti y la apuñaló en el abdomen sin que existiera una discusión previa. Erin fue trasladada de urgencia al Hospital Bellevue, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El ataque se desarrolló en cuestión de segundos en una de las zonas más concurridas de Nueva York. Testigos afirmaron que la agresora no intercambió palabras con Piacenti antes de atacarla.

Después del incidente, las fuerzas del orden localizaron a Cisneros mientras se alejaba del lugar con los cuchillos. Los agentes intentaron que depusiera las armas y utilizaron pistolas Taser, pero, según la versión oficial, la mujer continuó avanzando. Dos policías abrieron fuego y la hirieron mortalmente.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, calificó el suceso como un "ataque sin sentido". La investigación ha sido asignada a la División de Investigación del Departamento de Policía de Nueva York.