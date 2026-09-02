FOTO: La defensa de Pity Álvarez solicita un hábeas corpus para suspender su juicio por homicidio

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – La defensa de Cristian Gabriel Álvarez Congiu, conocido como "Pity", ha presentado un hábeas corpus con el objetivo de detener el juicio oral en su contra por el asesinato de Cristian Díaz en 2018. Este recurso incluye 14 puntos que detallan diversas medidas que se deben implementar en favor del cantante.

Entre los aspectos más relevantes, que fueron comunicados a la Agencia Noticias Argentinas, se destaca "la existencia de una amenaza actual, concreta e inminente respecto de la libertad física y ambulatoria de nuestro asistido, así como el grave riesgo existente para su salud, integridad psicofísica, defensa material y vida".

Como acción inmediata y preventiva, la defensa solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 la suspensión del juicio oral y público. Además, pidieron un informe circunstanciado sobre los hechos, decisiones, antecedentes médicos y planteos.

Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, quienes forman parte del nuevo equipo defensor del músico, también han solicitado la remisión digital de las videograbaciones completas de las audiencias, prestando especial atención a los episodios de somnolencia y desconexión que se han observado.

Otro aspecto que se requiere es la realización de una evaluación multidisciplinaria urgente e integral de Pity, con el fin de determinar si actualmente posee la capacidad neuropsíquica necesaria para comprender, seguir y participar de todas las etapas del juicio.

En la última audiencia, los magistrados rechazaron la nulidad del debate y la solicitud de un juicio por jurados populares, constituyendo esto un primer revés para Queijeiro y Baños.