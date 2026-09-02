FOTO: Nuevas regulaciones de SENASA para la producción comercial de peces en Argentina

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha establecido nuevas directrices de bioseguridad para las instalaciones dedicadas a la producción comercial de peces destinados al consumo humano. La medida, aprobada a través de la Resolución 793/2026, fue publicada en el Boletín Oficial el miércoles pasado.

La normativa establece requisitos mínimos en aspectos de higiene, manejo sanitario y "Buenas Prácticas Acuícolas" que deben ser cumplidos por todos los actores de la cadena productiva. Estas disposiciones se aplican a establecimientos ubicados en todo el territorio nacional, abarcando tanto las explotaciones terrestres como las que se desarrollan en aguas continentales o marítimas.

Los productores están obligados a implementar medidas que prevengan el ingreso y propagación de enfermedades, manteniendo condiciones sanitarias adecuadas y asegurando el cumplimiento de los controles establecidos por el organismo regulador. El nuevo régimen busca fortalecer la inocuidad de los productos, mejorar la trazabilidad y reducir los riesgos sanitarios asociados a la actividad acuícola.

El SENASA será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas exigencias y tendrá la facultad de establecer procedimientos adicionales para su aplicación, garantizando así que los productos acuáticos que lleguen al consumidor final cumplan con los estándares de calidad y seguridad necesarios.