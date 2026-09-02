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Nuevas regulaciones de SENASA para la producción comercial de peces en Argentina

La nueva normativa del SENASA establece requisitos de bioseguridad y buenas prácticas para la producción comercial de peces, aplicable a todos los establecimientos del país.

02/09/2026 | 09:35Redacción Cadena 3

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Nuevas regulaciones de SENASA para la producción comercial de peces en Argentina

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Buenos Aires, 2 septiembre (NA) – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha establecido nuevas directrices de bioseguridad para las instalaciones dedicadas a la producción comercial de peces destinados al consumo humano. La medida, aprobada a través de la Resolución 793/2026, fue publicada en el Boletín Oficial el miércoles pasado.

La normativa establece requisitos mínimos en aspectos de higiene, manejo sanitario y "Buenas Prácticas Acuícolas" que deben ser cumplidos por todos los actores de la cadena productiva. Estas disposiciones se aplican a establecimientos ubicados en todo el territorio nacional, abarcando tanto las explotaciones terrestres como las que se desarrollan en aguas continentales o marítimas.

Los productores están obligados a implementar medidas que prevengan el ingreso y propagación de enfermedades, manteniendo condiciones sanitarias adecuadas y asegurando el cumplimiento de los controles establecidos por el organismo regulador. El nuevo régimen busca fortalecer la inocuidad de los productos, mejorar la trazabilidad y reducir los riesgos sanitarios asociados a la actividad acuícola.

El SENASA será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas exigencias y tendrá la facultad de establecer procedimientos adicionales para su aplicación, garantizando así que los productos acuáticos que lleguen al consumidor final cumplan con los estándares de calidad y seguridad necesarios.

Lectura rápida

¿Qué estableció el SENASA?
El SENASA fijó nuevas condiciones de bioseguridad para la producción comercial de peces destinados al consumo humano.

¿Cuál es el objetivo de la normativa?
La normativa busca fortalecer la inocuidad de los productos, mejorar la trazabilidad y reducir riesgos sanitarios en la acuicultura.

¿A quiénes afecta esta resolución?
La resolución afecta a todos los establecimientos dedicados a la producción de peces en Argentina, tanto en tierra como en aguas.

¿Qué medidas deben adoptar los productores?
Los productores deben prevenir enfermedades, mantener condiciones sanitarias adecuadas y cumplir controles establecidos por el SENASA.

¿Quién supervisará el cumplimiento de la normativa?
El SENASA será responsable de fiscalizar el cumplimiento de las nuevas exigencias y podrá establecer procedimientos complementarios.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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