La historia del MetLife: de la renuncia de Messi a su emotiva despedida en el mismo estadio

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) - Existen lugares en el mundo que se transforman en geografía sagrada, así como en territorio de nuestras peores pesadillas. Para los hinchas argentinos, el MetLife Stadium no es solo un espacio en Nueva Jersey; es el lugar donde el alma se nos cayó al suelo y, diez años después, donde el tiempo se congeló para siempre.

Una simetría dolorosa pero perfecta une los hitos de la carrera de Messi con el número que llevó toda su vida. Diez años separan la noche en que el fútbol argentino estuvo al borde del abismo y la tarde en que se marcó un punto final definitivo.

El 26 de junio de 2016, ese mismo césped fue testigo de una de las heridas más profundas. Tras perder por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario y fallar su tiro, Messi pronunció una frase que paralizó al país: "Se terminó para mí la selección".

Sentimos que se nos apagaba la vida y creímos que el estadio de Nueva Jersey era un sitio maldito donde la gloria le estaba vedada al mejor de todos.

Sin embargo, lo que siguió fue un ejercicio de fe inigualable. Lo buscamos, lo abrazamos, y nos enseñó que caer era el impulso necesario para alcanzar el cielo en Catar.

Por eso, que su última función haya sido nuevamente allí, el 19 de julio de 2026 frente a España, resulta casi poético. A pesar del gol de Ferran Torres en el tiempo extra que selló la derrota, el contexto emocional fue completamente opuesto: el maleficio se había roto y la supuesta maldición se transformó en el inicio de una retirada digna, con el deber cumplido.

Para nosotros, los argentinos, Messi nunca fue solo una zurda mágica o una estadística inalcanzable. Es el refugio al que acudíamos cuando la realidad se volvía pesada, el motivo por el cual millones de jóvenes salieron a las calles con la 10 en la espalda, sintiéndose invencibles, sin importar si era trucha u original.

En él encontrábamos la evidencia de que desde cualquier lugar se podía conquistar el universo, haciéndonos creer en los milagros cotidianos.

Al revisar los números, la magnitud de su legado resulta abrumadora: más de 800 goles oficiales en su carrera, una colección de 8 Balones de Oro, los títulos de la Copa América 2021 y 2024, y esa estrella eterna en el Mundial de Catar 2022 que devolvió a Argentina a la cima del planeta. Con la camiseta celeste y blanca, dejó un legado imborrable de 207 partidos y 125 goles, consagrándose como el máximo símbolo de nuestra historia futbolera.

Hoy hay un silencio denso en las calles y un vértigo insoportable en el aire. Los hinchas miran al horizonte con la desesperación de pensar que, tras él, solo queda la nada, preguntándose cómo será habitar una selección sin su liderazgo silencioso.

Nos deja huérfanos de su gambeta, de su pausa exacta y de esa seguridad inexplicable que nos hacía creer que, mientras él estuviera en la cancha, todo era posible.

Pero, en el fondo, el círculo perfecto se cerró donde comenzó, recordándonos que nos dejó mal acostumbrados a la magia. Se fue el capitán, el que curó nuestras tristezas y nos enseñó a celebrar abrazados en las esquinas de todo el país.

Y aunque hoy duela aceptar que su zurda ya no vestirá más la camiseta de nuestra vida, nos queda el consuelo sagrado de haber caminado a su lado y de saber que, gracias a él, fuimos inmensamente felices.