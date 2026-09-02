Mataron de una puñalada en el pecho a un hombre de 34 años en la zona norte

Un hombre de 34 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante la noche del martes en la zona norte de Rosario. El crimen ocurrió en inmediaciones de Colasatiné y Avenida del Deporte, ex 1379, donde se desplegó un operativo policial luego de que se alertara sobre una persona herida.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima recibió una herida de arma blanca en el tórax que resultó mortal. Cuando llegaron los efectivos y los servicios de emergencia, el hombre ya se encontraba sin vida como consecuencia de la lesión sufrida.

En la escena del crimen fue hallado el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque. El arma quedó a pocos metros del cuerpo y fue secuestrada para ser sometida a las correspondientes pericias, que buscarán aportar elementos para reconstruir las circunstancias del homicidio.

La investigación apunta a un allegado de la víctima, quien habría sido señalado como el presunto autor del ataque. Por el momento, el sospechoso es intensamente buscado por los investigadores, mientras se procura determinar qué ocurrió antes de la agresión y cuál fue el motivo que desencadenó el enfrentamiento.

El lugar fue preservado para permitir el trabajo de los peritos y la recolección de evidencias. Además del arma blanca, los investigadores buscan obtener testimonios y otros elementos que permitan establecer con precisión la secuencia del hecho y confirmar la identidad de quien habría cometido el crimen.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, quien ordenó las medidas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del homicidio. Con el sospechoso todavía prófugo, una de las principales tareas será localizarlo y determinar su responsabilidad en el asesinato.