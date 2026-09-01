Jaldo cuestionó la eliminación de las PASO y advirtió sobre cambios en las reglas electorales

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cuestionó la eliminación de las PASO y rechazó la posibilidad de modificar las reglas electorales nacionales mientras avanza el proceso hacia las elecciones de 2027.

En declaraciones difundidas desde Tucumán, el mandatario sostuvo que su posición no se limita a la eliminación de las primarias, sino que también alcanza a cualquier modificación del sistema electoral nacional que pueda afectar a los distintos espacios políticos.

“Para nada estoy de acuerdo no sólo con la eliminación de las PASO sino también con una modificación electoral a nivel nacional”, afirmó Jaldo, quien aseguró que el tema es analizado en conversaciones con el Gobierno nacional.

Jaldo y su vínculo con Milei

La postura del gobernador se da en medio de su estrategia de diálogo y acuerdos con la administración de Javier Milei.

Jaldo defendió su decisión de acompañar algunas iniciativas del Gobierno nacional y remarcó que los gobernadores deben mantener diálogo con el Presidente, más allá de las diferencias políticas.

“No le esquivamos a ningún tema y en todos los temas ponemos la cara. No andamos votando todo en contra por una cuestión ideológica”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó entre los acuerdos alcanzados la continuidad de una bonificación de la energía eléctrica para Tucumán durante los meses de mayor consumo del verano.

Su posición también genera cuestionamientos dentro del peronismo tucumano, donde algunos sectores sostienen que el gobernador mantiene un perfil más cercano a Milei que al justicialismo provincial.

La interna por la gobernación

Mientras continúa el debate sobre las reglas electorales, en Tucumán ya comenzó a tomar forma la disputa por la gobernación que se definirá el próximo año.

Hay dirigentes que se perfilan como candidatos por el Partido Justicialista, La Libertad Avanza y sectores del radicalismo.

A ese escenario se sumó el exgobernador y actual senador nacional Juan Manzur, quien analiza competir nuevamente por la gobernación y podría participar de una interna dentro del justicialismo.

La eventual candidatura de Manzur abre un nuevo capítulo en la disputa interna del peronismo tucumano y agrega tensión al escenario político provincial.

Preocupación por las inundaciones

Durante el contacto desde Tucumán también se abordó la preparación de la provincia ante eventuales lluvias intensas y crecidas de ríos.

En ese sentido, funciona una Comisión de Emergencia Hídrica que analiza medidas para reducir el impacto de posibles inundaciones, con especial atención sobre la localidad de La Madrid, en el sur tucumano.

La zona sufrió graves inundaciones a comienzos de año y registra antecedentes de este tipo de fenómenos debido a las dificultades geográficas para el escurrimiento del agua.

Las autoridades trabajan en obras para reducir el riesgo y también en el fortalecimiento de Defensa Civil y de los sistemas de alerta temprana.

Analizan obras para evitar nuevas inundaciones

Entre las alternativas que se evaluaron se encuentra el reencauzamiento de dos ríos importantes de la zona sur de Tucumán.

Incluso se llegó a analizar, como una posibilidad de largo plazo, el traslado de la localidad de La Madrid hacia otro sector para reducir su exposición a las inundaciones.

Se trata de un proyecto de gran complejidad que demandaría varios años y una importante inversión. Mientras tanto, la provincia busca avanzar con obras y sistemas de prevención que permitan anticiparse a eventuales emergencias hídricas.

Informe Gabriel Melián .