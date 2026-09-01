Rosario Central enfrenta severa sanción de 145 mil dólares de Conmebol

Rosario Central deberá abonar 145.000 dólares a la Conmebol como consecuencia de diversas infracciones al Código Disciplinario y el Manual de Clubes de la entidad sudamericana.

La penalización más elevada se debe a la violación del artículo 15.2, que castiga a los clubes cuyos aficionados realicen gestos de discriminación y racismo, lo que conlleva una multa de 100.000 dólares.

La sanción que afecta al "Canalla" es aplicable al partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, que se llevó a cabo el pasado 13 de agosto en el estadio Gigante de Arroyito, donde se enfrentó a Corinthians de Brasil.

Este duro castigo se impone a Rosario Central dos semanas después de su último encuentro internacional como local, y representa una suma total de 145 mil dólares por múltiples incumplimientos disciplinarios y de protocolo.

El comportamiento más grave por parte del equipo rosarino involucra a sus hinchas, quienes realizaron varios gestos racistas, como los ademanes que despectivamente se refieren al público brasileño como "monos".

La multa de 100 mil dólares se debe únicamente a este ítem, mientras que las otras penalidades suman 45 mil dólares por el lanzamiento de objetos desde las tribunas al campo de juego, la tardanza en el ingreso al terreno de juego, y el incumplimiento del protocolo de inicio de partidos que exige la Conmebol, que prohíbe el uso de pirotecnia, la cual fue utilizada por el club local.

Asimismo, el entrenador Jorge Almirón también se verá afectado por esta situación, ya que deberá pagar 50 mil dólares por ser responsable de la demora de sus jugadores en regresar al campo de juego.

Además de las multas económicas, el club recibirá diversas advertencias y deberá exponer la frase "el respeto es titular" en sus redes sociales, en la pantalla del estadio y a un costado del campo de juego. También se le ha advertido que, en caso de que se repitan actos de racismo, la próxima multa podría ascender a 400 mil dólares.