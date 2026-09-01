Rosario Central enfrenta severa sanción de 145 mil dólares de Conmebol
El club rosarino incurrió en múltiples faltas durante su último encuentro de la Copa Libertadores, lo que resultó en una sanción económica significativa por parte de la Conmebol.
FOTO: Rosario Central deberá pagar 145 mil dólares de multa a la Conmebol.
Rosario Central deberá abonar 145.000 dólares a la Conmebol como consecuencia de diversas infracciones al Código Disciplinario y el Manual de Clubes de la entidad sudamericana.
La penalización más elevada se debe a la violación del artículo 15.2, que castiga a los clubes cuyos aficionados realicen gestos de discriminación y racismo, lo que conlleva una multa de 100.000 dólares.
La sanción que afecta al "Canalla" es aplicable al partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, que se llevó a cabo el pasado 13 de agosto en el estadio Gigante de Arroyito, donde se enfrentó a Corinthians de Brasil.
Este duro castigo se impone a Rosario Central dos semanas después de su último encuentro internacional como local, y representa una suma total de 145 mil dólares por múltiples incumplimientos disciplinarios y de protocolo.
El comportamiento más grave por parte del equipo rosarino involucra a sus hinchas, quienes realizaron varios gestos racistas, como los ademanes que despectivamente se refieren al público brasileño como "monos".
La multa de 100 mil dólares se debe únicamente a este ítem, mientras que las otras penalidades suman 45 mil dólares por el lanzamiento de objetos desde las tribunas al campo de juego, la tardanza en el ingreso al terreno de juego, y el incumplimiento del protocolo de inicio de partidos que exige la Conmebol, que prohíbe el uso de pirotecnia, la cual fue utilizada por el club local.
Asimismo, el entrenador Jorge Almirón también se verá afectado por esta situación, ya que deberá pagar 50 mil dólares por ser responsable de la demora de sus jugadores en regresar al campo de juego.
Además de las multas económicas, el club recibirá diversas advertencias y deberá exponer la frase "el respeto es titular" en sus redes sociales, en la pantalla del estadio y a un costado del campo de juego. También se le ha advertido que, en caso de que se repitan actos de racismo, la próxima multa podría ascender a 400 mil dólares.
Lectura rápida
¿Qué sanción enfrenta Rosario Central?
El club debe pagar 145.000 dólares a la Conmebol por diversas infracciones disciplinarias.
¿Cuál es la infracción más grave?
Los hinchas cometieron gestos de discriminación y racismo, lo que generó una multa de 100.000 dólares.
¿Cuándo ocurrió el partido que motivó la sanción?
El partido se disputó el 13 de agosto de 2026 contra Corinthians en el estadio Gigante de Arroyito.
¿Qué otras multas recibió el club?
Se suman 45.000 dólares por el lanzamiento de objetos y otros incumplimientos de protocolo.
¿Cuál es la advertencia para el club?
Si se repiten actos de racismo, la próxima multa podría ascender a 400.000 dólares.
[Fuente: Noticias Argentinas]