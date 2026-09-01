Reunión organizativa por León XIV: autoridades recorrieron FAdeA y definieron el lugar de la Misa

FOTO: Santa Sede, Nación y Provincia avanzan en la organización de la visita de León XIV a Córdoba

FOTO: Santa Sede, Nación y Provincia avanzan en la organización de la visita de León XIV a Córdoba

FOTO: Santa Sede, Nación y Provincia avanzan en la organización de la visita de León XIV a Córdoba

FOTO: La delegación del Vaticano ya está en Córdoba.

La comitiva del Vaticano que este martes se reunió en Buenos Aires con representantes de la Secretaría General de la Presidencia llegó a Córdoba a las 9.30, al aeropuerto Ambrosio Taravella, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

Durante su primera jornada formal de organización de la visita papal, representantes de la Santa Sede, la Iglesia, el Gobierno nacional y la Provincia recorrieron la plataforma de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (FAdeA), donde se montará el altar para la misa que celebrará León XIV durante su paso por Córdoba.

El lugar tiene un fuerte valor simbólico: es el mismo predio donde Juan Pablo II ofició una misa multitudinaria durante su histórica visita a Córdoba en 1987, cuando cientos de miles de fieles participaron del encuentro.

Comenzó la organización de la visita

Durante la reunión se presentó una propuesta integral para la visita del Pontífice, que contempla su recorrido y el dispositivo de seguridad previsto para la jornada.

Del encuentro participaron el presidente de FAdeA, Oscar López, y su vicepresidente, Guillermo Ballesteros; el Nuncio Apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; el coordinador de los viajes apostólicos, monseñor José Salas Castañeda; el secretario de Culto de la Nación, embajador Agustín Caulo; y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi.

También estuvieron Mara Gorini, en representación de la Secretaría General de la Presidencia; el sacerdote Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba; el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, además de integrantes de los equipos que trabajarán en la organización.

El encuentro permitió establecer los primeros lineamientos y avanzar en la coordinación entre los organismos nacionales y provinciales, la Iglesia y los representantes de la Santa Sede.

FAdeA, un escenario con historia

La elección del predio de FAdeA vuelve a vincular a la fábrica con uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la historia reciente de Córdoba.

En 1987, Juan Pablo II llegó a la provincia y celebró allí una misa ante una multitud. Casi cuatro décadas después, el mismo espacio será acondicionado para recibir nuevamente a un Papa.

La plataforma será preparada para el montaje del altar y para recibir a los fieles. En las próximas etapas se definirán los detalles operativos, logísticos y de seguridad.

Un operativo para más de 1,5 millones de personas

La visita de León XIV demandará un amplio despliegue. Las estimaciones oficiales contemplan la llegada de más de 1,5 millones de personas, entre cordobeses y peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

En materia de seguridad, se prevé la participación de unos 11.000 efectivos de la Policía de Córdoba, distribuidos en los distintos dispositivos previstos para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

El tránsito será otro de los principales desafíos. Se prepara un esquema especial de cortes y restricciones que afectará a sectores como la Circunvalación, avenida Colón y General Paz.

Además, el área céntrica de Córdoba permanecerá blindada desde 24 horas antes de la llegada del Papa.

Transporte, accesos y atención sanitaria

El operativo también contempla la planificación del transporte, los accesos, la logística y la atención sanitaria para los peregrinos.

La magnitud de la convocatoria obligará a establecer corredores de circulación, puntos de ingreso y egreso, servicios de emergencia y mecanismos de asistencia para quienes participen de las actividades.

El objetivo es coordinar el desplazamiento de una multitud y garantizar el desarrollo de la agenda con el menor impacto posible sobre la circulación y la actividad cotidiana de la ciudad.

La agenda aún debe ser confirmada

Si bien ya comenzaron los trabajos entre la Santa Sede, la Iglesia y las autoridades nacionales y provinciales, la agenda definitiva de León XIV todavía debe ser confirmada oficialmente por el Vaticano.

Según la planificación preliminar, el Pontífice regresaría a Buenos Aires el 10 de noviembre, luego de su paso por Córdoba.

La visita se perfila así como uno de los operativos de mayor magnitud en la historia reciente de la provincia, tanto por la cantidad de personas que se espera que lleguen como por el despliegue necesario para garantizar seguridad, movilidad y asistencia durante la celebración.

Informe de Lucía González y Jorge Mercado