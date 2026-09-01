Fentanilo contaminado: procesaron a las dos titulares de ANMAT

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumadó fueron procesadas este martes en el marco del caso que investiga a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. por las casi 100 muertes derivadas del fentanilo contaminado.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó la medida por considerar a ambas acusadas partícipes necesarias del delito de "adulteración de sustancias medicinales".

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