La justicia argentina imputa a exfuncionarias por el escándalo del fentanilo contaminado

BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina ha formalizado este martes la acusación contra dos exfuncionarias del Ministerio de Salud por su supuesta implicación en el caso del fentanilo contaminado, que resultó en la muerte de 90 personas en diversos hospitales del país el año pasado.

La decisión fue tomada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien procesó a Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora Nacional del Instituto de Medicamentos (INAME), y a Nélida Bisio, ex responsable de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ambas entidades bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud.

Las exfuncionarias enfrentan acusaciones como partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales, lo que derivó en la muerte de 90 personas y lesiones a 44 más, en lo que se considera una tragedia sanitaria sin precedentes en la historia argentina. Según el fallo al que tuvo acceso la agencia de noticias, ambas acusadas quedarán en libertad, aunque con prohibición de salida del país.

Las víctimas eran pacientes de más de 20 hospitales públicos y privados que recibieron fentanilo contaminado por dos bacterias: Klebsiella pneumoniae MLB y Ralstonia pickettii, responsables de graves enfermedades como la neumonía. Muchos de los sobrevivientes continúan lidiando con secuelas de la droga adulterada.

El fentanilo es un opioide sintético utilizado como analgésico para controlar el dolor intenso en pacientes, especialmente en unidades de cuidados intensivos.

La justicia ha determinado que los lotes contaminados pertenecían a la marca HLB, fabricados por Laboratorios Ramallo SA. Un total de 13 personas han sido imputadas en esta causa, incluyendo a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio, quien se encuentra bajo arresto desde hace un año.

Además, el juez Kreplak ha ampliado la investigación para determinar posibles responsabilidades en los órganos de control, como la ANMAT y el INAME, así como en las decisiones administrativas relacionadas con la fabricación, distribución, venta, uso y retiro del mercado de la sustancia medicinal adulterada.

Mantecón Fumadó y Bisio fueron destituidas de sus cargos tras su implicación en el caso judicial. Por su parte, el Ministerio de Salud no ha emitido comentarios sobre la sentencia del día de hoy. Todos los imputados podrían enfrentar una pena máxima de 25 años de prisión.