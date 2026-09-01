FOTO: Detenidos en Chaco por una red de gimnasios vinculada al lavado de activos

Cinco personas fueron procesadas y detenidas con prisión preventiva, acusadas de lavar activos mediante una cadena de gimnasios que funcionaba en Chaco y Corrientes, mientras que se ordenaron embargos sobre sus bienes por más de $8.700 millones.

La medida fue dispuesta por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, en el marco de una investigación impulsada por el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de esa ciudad.

Cuatro de los acusados fueron procesados como coautores del delito de lavado de activos, con el agravante de habitualidad, mientras que el quinto fue considerado partícipe necesario. Este último cumplirá la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La mayoría de los imputados integra un mismo grupo familiar compuesto por dos hermanos, su madre y la pareja de esta, además de un socio vinculado a la actividad comercial investigada.

Según la resolución judicial, los acusados habrían intervenido en una operatoria destinada a incorporar al circuito económico formal bienes y fondos de posible origen delictivo mediante sociedades comerciales, con el objetivo de otorgarles apariencia de legitimidad.

Además, la magistrada ordenó embargos por $5.820.687.000 sobre los bienes de los cuatro procesados como coautores y por otros $2.910.343.500 respecto del acusado considerado partícipe necesario.

La investigación derivó en 18 allanamientos realizados el pasado 7 de agosto en locales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades bajo investigación.

La causa se inició a partir de información aportada por una persona acogida al régimen del arrepentido en una investigación vinculada con una organización narcocriminal, que relacionó al grupo familiar con posibles maniobras de lavado de dinero.

Durante la pesquisa se investigó la rápida expansión de la cadena Exen, que abrió seis establecimientos en las localidades chaqueñas de Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de avanzar con una séptima sede en la ciudad de Corrientes, en apenas 17 meses.

La actividad comercial fue desarrollada mediante cuatro sociedades, cuyos integrantes y administradores mantenían vínculos entre sí y formaban parte de la investigación judicial.

La resolución destacó que los gimnasios desarrollaban una actividad económica real, generaban ingresos propios y utilizaban mecanismos habituales de financiación, aunque la Justicia advirtió aspectos pendientes de esclarecimiento sobre el origen de parte de los recursos utilizados para su expansión.

Entre ellos se encuentran el equipamiento deportivo de las distintas sedes, valuado en aproximadamente 1,8 millones de dólares, además de obras e instalaciones cuya trazabilidad económica no pudo ser reconstruida de manera integral.

Para la jueza, la existencia de negocios en funcionamiento, clientes, empleados y facturación no descarta una posible maniobra de lavado, sino que el circuito económico formal pudo haber sido utilizado para incorporar y transformar recursos de presunto origen ilícito.

Niremperger también consideró acreditado, en esta etapa de la investigación, el agravante de habitualidad al advertir una sucesión de operaciones patrimoniales desarrolladas desde el segundo semestre de 2024 y durante 2025 y 2026.

En tanto, la magistrada dictó la falta de mérito para otras dos personas que habían sido imputadas en la causa y ordenó la inmediata libertad de una de ellas, que permanecía detenida.