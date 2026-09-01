El Rosquinense cumple 50 años y apuesta al mundo: "El dulce de leche es argentino"

Con 50 años de historia, El Rosquinense atraviesa una etapa de expansión y mira cada vez más hacia los mercados internacionales. La empresa familiar, ubicada en Cañada Rosquín, a unos 130 kilómetros de Rosario, mantiene su apuesta por el dulce de leche mientras busca sortear un escenario de consumo interno debilitado a través de una mayor eficiencia y el crecimiento de sus exportaciones.

Desde el Estudio Federal Sancor Seguros instalado en el Santa Fe Business Forum, así lo explicó Alfredo Ávila, socio gerente de la compañía, en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario en la que repasó el presente y los proyectos de una pyme que emplea a 40 personas y produce entre 700 y 800 toneladas mensuales de dulce de leche.

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“Es una empresa familiar que este año cumple 50 años de historia. Elaboramos dulce de leche desde hace todo este tiempo y nos han dado experiencia y trayectoria”, señaló Ávila, quien destacó además la solidez financiera con la que la firma busca afrontar la actualidad económica.

Según explicó, la compañía se encuentra “sana, creciendo y expandiéndose”, tanto dentro del mercado argentino como en el exterior. En ese sentido, consideró que el nuevo escenario económico plantea dificultades, pero también permite recuperar una herramienta que las empresas necesitan para proyectar sus negocios: la previsibilidad.

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“El nuevo escenario económico ha cambiado. La corrección de la macro es una realidad y tiene que ver con cómo empezamos a pensar en competir distinto y, fundamentalmente, logrando previsibilidad”, sostuvo.

Para una industria que necesita planificar inversiones, producción y abastecimiento con anticipación, esa posibilidad resulta determinante. Ávila consideró que hoy existen variables más ordenadas y que el desafío pasa por generar estrategias y trabajar en conjunto con proveedores y clientes para atravesar un contexto en el que el consumo interno todavía muestra señales de debilidad.

Sin embargo, El Rosquinense encuentra una particular fortaleza en el producto que fabrica y en las cadenas de valor a las que está ligado. “Estamos casi naturalmente blindados”, resumió Ávila, al remarcar que el dulce de leche es un producto fuertemente asociado a la identidad argentina y que, además, tiene una demanda sostenida de industrias como la de los alfajores y los helados.

El vínculo con esos dos sectores es clave para la compañía. De acuerdo con los datos mencionados por el empresario, en Argentina se producen alrededor de 12 millones de alfajores por día, mientras que el consumo de helado se ubica en torno de los 10 u 11 litros por habitante al año. Dentro de ese mercado, el dulce de leche representa históricamente cerca del 30% del volumen utilizado.

“Esas dos cadenas de valor traccionan y nosotros traccionamos con ellas”, explicó.

En paralelo, la empresa busca profundizar su inserción internacional. El Rosquinense participa por tercer año consecutivo del Santa Fe Business Forum, espacio que utiliza como plataforma para generar contactos y encontrar nuevos mercados. Chile es uno de sus destinos consolidados, con cinco años de presencia, mientras que Brasil se convirtió este año en una nueva apuesta a partir de acuerdos alcanzados en mayo.

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El interés también se extendió a otros países de la región. Durante la actual edición del encuentro, la firma mantuvo contactos con empresas de Colombia y Perú, con la expectativa de transformar esos primeros encuentros cara a cara en futuras oportunidades comerciales.

La meta para este año es concreta: abrir tres nuevos destinos de exportación. Hasta el momento, la empresa ya logró ingresar a Brasil y Bolivia y trabaja para completar el objetivo con Paraguay o Colombia.

“Este escenario de negocios es muy propicio y adecuado para eso”, afirmó Ávila.

En ese proceso de crecimiento, la compañía también decidió poner el foco en la eficiencia antes que en una reducción de costos que pueda afectar el producto. La calidad, especialmente en el mercado industrial, aparece como un límite que no están dispuestos a cruzar.

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El Rosquinense trabaja con normas certificadas y un sistema de aseguramiento de calidad que, según explicó su socio gerente, resulta fundamental para mantener la relación con clientes de industrias como la de los alfajores y los helados. Por eso, la búsqueda de ahorro pasa por otros lugares: eficiencia energética, optimización de insumos y mejoras vinculadas a la operación y al impacto medioambiental.

“Hoy más que reducir costos por un cambio de materia prima, lo que se trata es de buscar eficiencia”, explicó.

Con la mirada puesta en los próximos meses, Ávila señaló que una recuperación del poder de consumo sería una de las principales noticias que espera la empresa para el cierre del año.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.