Milei habló tras los dichos de Trump sobre el posible retiro del apoyo al Reino Unido por Malvinas

El presidente Javier Milei anticipó que hablará de la cuestión de Malvinas en la reunión de Gabinete que encabeza esta mañana, luego de que su par de Estados Unidos Donald Trump revelara que revisaría su postura en torno a la temática.

"Vamos a hacer un repaso de lo que ocurre en la cuestión internacional, ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", destacó el mandatario en declaraciones a El Observador.

En la misma línea, contó que "el disparador" del intercambio, que anticipó breve, será el artículo que redactó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el que realizó una comparativa entre los hitos de la gestión y la tarea periodística.

"Demuestra con siete variables fuertes cada una de las mentiras que se dedican a propagar determinados medios, que no quieren que a la Argentina le vaya bien", sentenció.

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En otro pasaje de la entrevista se lamentó por el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, y contó que se reunió con el economista Juan Carlos de Pablo, en la previa al Mundial, para ver un video que incluye los más de 800 goles del astro argentino.

"Es el dolor de saber que el mejor de todos los tiempos ya no va a vestir nuestra casaca", subrayó, y sumó: "Que se vaya y deje de vestir la celeste y blanca es un dolor enorme. Es un desafío poder reconstruir nuestro equipo sin tener al ancho de espadas".

Por su parte, celebró haber "disfrutado de un superdotado", y recordó las críticas del periodismo a la Selección. "Es parte de nuestra pasión autodestructiva. Argentina se acostumbró a ser una país perdedor durante 100 años", enfatizó.

"Parte de esto es reconstruir el sentimiento de que podemos ganar y podemos ser los mejores. Cuando ello entre en nuestras conciencias, no nos va a parar nadie. Lo estamos logrando incluso con la maquina de impedir a todo vapor. Tengo confianza de que los argentinos están despertando", concluyó.