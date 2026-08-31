El último adiós a Miguel Zavaleta, figura icónica del rock argentino y líder de Suéter
El artista falleció este lunes tras una batalla contra el cáncer. Su velorio se realizará en Chacarita a las 11:30.
FOTO: El último adiós a Miguel Zavaleta.
Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- El mundo de la música se encuentra de luto tras la muerte de Miguel Zavaleta, reconocido cantante y compositor, líder de la banda Suéter, quien falleció a los 71 años. Según confirmaron sus allegados, el artista perdió la vida tras una prolongada lucha contra el cáncer.
La noticia fue divulgada por amigos y colegas del músico, entre ellos Hilda Lizarazu y el periodista Sergio Marchi, quienes informaron que Zavaleta falleció el lunes 31 de agosto a las 12:30, a causa de un "cáncer agresivo" que enfrentaba desde hace varios meses.
La familia Zavaleta agradeció a través de un comunicado el apoyo del equipo médico y el cariño recibido en este difícil momento: "Gracias infinitas al equipo médico y al amor y contención de todos en el último tiempo y en este momento tan difícil".
Miguel Zavaleta fue un referente de la música argentina en los años 80 y mantuvo relaciones cercanas con destacados artistas del rock nacional, como Spinetta, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Daniel Melingo y Cachorro López.
En una de sus entrevistas, Zavaleta recordó que Luis Alberto Spinetta lo contactó personalmente tras escuchar una de sus primeras composiciones para Suéter, elogiando su trabajo y diciendo que el tema era "muy bueno".
¿Dónde será el último adiós a Miguel Zavaleta?
Los restos del emblemático líder de Suéter serán velados el próximo martes 1 de septiembre a las 11:30 hs en la Capilla del Cementerio de Chacarita, según se informó a través de sus redes sociales.
Una vez finalizada la ceremonia, sus restos serán trasladados a su lugar de descanso final: "Luego lo acompañaremos hasta su lugar de descanso final, en el Panteón de los Músicos de SADAIC".
El servicio funerario se llevará a cabo con "profundo amor y gratitud" hacia quien fue una figura fundamental en la historia de la música argentina.
Lectura rápida
¿Quién fue Miguel Zavaleta?
Un destacado cantante y compositor, líder de la banda Suéter, influyente en el rock argentino.
¿Cuándo falleció?
El 31 de agosto a las 12:30, tras una larga batalla contra el cáncer.
¿Dónde será su velorio?
En la Capilla del Cementerio de Chacarita, el 1 de septiembre a las 11:30 hs.
¿Qué dijeron sus allegados?
Agradecieron al equipo médico y al apoyo recibido en momentos difíciles.
¿Dónde será su entierro?
Sus restos serán trasladados al Panteón de los Músicos de SADAIC tras la ceremonia.
[Fuente: Noticias Argentinas]