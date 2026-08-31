El último adiós a Miguel Zavaleta, figura icónica del rock argentino y líder de Suéter

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- El mundo de la música se encuentra de luto tras la muerte de Miguel Zavaleta, reconocido cantante y compositor, líder de la banda Suéter, quien falleció a los 71 años. Según confirmaron sus allegados, el artista perdió la vida tras una prolongada lucha contra el cáncer.

La noticia fue divulgada por amigos y colegas del músico, entre ellos Hilda Lizarazu y el periodista Sergio Marchi, quienes informaron que Zavaleta falleció el lunes 31 de agosto a las 12:30, a causa de un "cáncer agresivo" que enfrentaba desde hace varios meses.

La familia Zavaleta agradeció a través de un comunicado el apoyo del equipo médico y el cariño recibido en este difícil momento: "Gracias infinitas al equipo médico y al amor y contención de todos en el último tiempo y en este momento tan difícil".

Miguel Zavaleta fue un referente de la música argentina en los años 80 y mantuvo relaciones cercanas con destacados artistas del rock nacional, como Spinetta, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Daniel Melingo y Cachorro López.

En una de sus entrevistas, Zavaleta recordó que Luis Alberto Spinetta lo contactó personalmente tras escuchar una de sus primeras composiciones para Suéter, elogiando su trabajo y diciendo que el tema era "muy bueno".

¿Dónde será el último adiós a Miguel Zavaleta?

Los restos del emblemático líder de Suéter serán velados el próximo martes 1 de septiembre a las 11:30 hs en la Capilla del Cementerio de Chacarita, según se informó a través de sus redes sociales.

Una vez finalizada la ceremonia, sus restos serán trasladados a su lugar de descanso final: "Luego lo acompañaremos hasta su lugar de descanso final, en el Panteón de los Músicos de SADAIC".

El servicio funerario se llevará a cabo con "profundo amor y gratitud" hacia quien fue una figura fundamental en la historia de la música argentina.