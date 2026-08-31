El adiós de Messi: "Te voy a extrañar", la emoción compartida de los chicos de Newell's

FOTO: Malvinas Argentinas, el predio donde todo empezó para Lionel Messi con el fútbol.

La noticia también llegó a los más chicos. A casi un mes y medio de la final del Mundial 2026, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y dejó una sensación de tristeza entre millones de hinchas. En Rosario, una ciudad profundamente ligada a su historia, los niños que sueñan con ser futbolistas recibieron el anuncio con una mezcla de sorpresa, nostalgia y agradecimiento.

La escena tuvo un lugar especialmente simbólico: el predio de Malvinas Argentinas de Newell’s Old Boys, uno de los escenarios donde Messi comenzó a construir su historia futbolística. Allí, mientras varios chicos participaban de entrenamientos y torneos, la pregunta de Cadena 3 Rosario fue inevitable: ¿qué sienten al saber que su ídolo ya no volverá a vestir la camiseta argentina?

Las respuestas fueron contundentes.

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???? “MESSI, NO TE VAYAS”: EL PEDIDO DE LOS CHICOS EN EL PREDIO DE MALVINAS



Tras el anuncio de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, visitamos el predio de Malvinas de Newell’s y hablamos con tres chicos que, al borde de las lágrimas, pidieron que no se vaya. pic.twitter.com/iTDNbZQqCe — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) August 31, 2026

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“Soy fanático y me da tristeza que se vaya de la Selección”, contó uno de los niños consultados. El pequeño aseguró que se había enterado de la noticia por su cuenta y que la primera sensación fue de tristeza, aunque también expresó su agradecimiento por todo lo que Messi hizo con la camiseta argentina.

Entre los chicos apareció además un dato que pareció salido de una historia escrita especialmente para la ocasión. Uno de ellos se llamaba Lionel Medina. Sus padres, según contó, lo bautizaron Lionel por Messi. Al enterarse del retiro, no dudó en expresar su deseo: “Quiero que siga en la Selección”.

Cuando le preguntaron qué le diría al capitán si pudiera hablarle, la respuesta fue sencilla: “Que siga jugando”. Y hasta se animó a ponerle un objetivo más lejano: que Messi llegue a disputar el Mundial de 2030.

Otro de los pequeños entrevistados, Giovanni, también recibió con tristeza la noticia. “Que vuelva a la Selección, que vuelva a tocar la Copa del Mundo”, fue su pedido. Cuando le preguntaron qué momento recuerda especialmente de Messi con Argentina, mencionó un partido que quedó grabado en su memoria.

Las respuestas infantiles dejaron al descubierto, además, un cambio generacional. Muchos de estos chicos tienen apenas 8 o 9 años. Para ellos, Messi no es necesariamente aquel futbolista que deslumbraba con la camiseta del Barcelona y que durante años fue comparado con las grandes leyendas del fútbol mundial.

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Su Messi es, fundamentalmente, el de la Selección campeona.

Es el jugador que levantó la Copa del Mundo y que protagonizó la época dorada de Argentina. Es el capitán que vieron en los últimos torneos y al que asocian con las grandes celebraciones que marcaron su infancia.

Por eso, para muchos de ellos, imaginar una Selección sin Messi resulta difícil.

En el predio de Malvinas Argentinas, mientras los chicos terminaban sus partidos, comían pipas y todavía llevaban encima las marcas del entrenamiento, quedó reflejado algo más profundo que una simple admiración por una estrella del fútbol. Messi representa para toda una generación la posibilidad de soñar con llegar algún día a vestir la camiseta argentina.

La escena tuvo todavía otro detalle cargado de simbolismo. Uno de los chicos explicó que había llegado al predio para acompañar a un equipo de Botafogo. Otro llevaba un nombre que remitía directamente a una figura del fútbol. Historias pequeñas que, juntas, muestran hasta qué punto los referentes futbolísticos atraviesan la vida cotidiana de los niños.

El adiós de Messi

El anuncio del capitán argentino llegó a través de una carta publicada en sus redes sociales. Messi reconoció que tomar la decisión fue doloroso y aseguró que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó el futbolista, al tiempo que destacó el surgimiento de una nueva generación de jugadores que merece tener su oportunidad en la Selección.

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La despedida, sin embargo, no parece sencilla para quienes crecieron viendo a Messi con la camiseta celeste y blanca.

Mucho menos para los chicos que, desde Rosario, sienten que parte de su propia historia futbolística está ligada a la del astro.

Malvinas Argentinas es uno de los puntos del denominado Circuito Messi en Rosario, un recorrido que reúne lugares vinculados con la vida y la trayectoria del futbolista. Allí, donde alguna vez un niño llamado Lionel comenzó a perseguir una pelota, otros niños continúan haciendo lo mismo.

Y mientras ellos sueñan con convertirse algún día en futbolistas, por ahora tienen un pedido para su ídolo: que no se vaya.

“Que siga jugando”.

Una frase simple, dicha por un niño, que resume el sentimiento de toda una generación que todavía no está preparada para imaginar el fútbol argentino sin Lionel Messi.

Informe de Agostina Meneghetti.