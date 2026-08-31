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Santiago Solari llega a Newell's a préstamo por un año desde Racing

El acuerdo establece un préstamo por una temporada, con opción de compra. Nueva alternativa de ataque para Kudelka. Fue adelanto exclusivo de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.    

31/08/2026 | 18:08Redacción Cadena 3

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Santiago Solari fue el autor del primer gol de Racing a River. (Foto: NA)

FOTO: Santiago Solari fue el autor del primer gol de Racing a River. (Foto: NA)

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El extremo de 25 años se convirtió en nuevo refuerzo de la Lepra. Llega desde Racing a préstamo por un año, con opción de compra. En su arribo a la Academia había definido como “un sueño” jugar en un club grande y se había ilusionado con pelear por títulos. Fue adelanto exclusivo de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario durante la transmisión de Newell's - Estudiantes, desde el estadio UNO en La Plata.

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Newell’s cerró la incorporación de Santiago Solari, quien llegará desde Racing para convertirse en uno de los nuevos refuerzos del equipo rosarino. El extremo, de 27 años, se sumará a préstamo por un año y el acuerdo contempla una opción de compra.

Solari viene de vestir la camiseta de Racing, club al que había llegado en 2024 luego de su paso por Defensa y Justicia y en el que dio uno de los saltos más importantes de su carrera.

Su llegada a la Academia también significó un desafío competitivo. Consciente de la cantidad de jugadores que tendría por delante, Solari había asegurado que esperaba una competencia interna que lo ayudará a crecer.

Ahora, el extremo afrontará un nuevo desafío en su carrera con la camiseta de Newell’s. El futbolista tendrá la posibilidad de continuar su recorrido en un club grande y, en este caso, hacerlo en Rosario, donde buscará consolidarse y ganarse un lugar en el equipo.

Ese mismo desafío aparece ahora en su llegada a la Lepra, que suma a un futbolista de 28 años y con experiencia reciente en uno de los equipos protagonistas del fútbol argentino.

El acuerdo establece un préstamo por una temporada, con opción de compra, y Solari se convertirá así en una nueva alternativa para el ataque de Newell’s de cara a la próxima etapa del campeonato.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo refuerzo de Newell’s?
Santiago Solari es el nuevo refuerzo de Newell’s.

¿De dónde llega Santiago Solari?
Llega desde Racing a préstamo.

¿Cuánto tiempo estará en Newell’s?
Estará a préstamo por un año, con opción de compra.

¿Qué expresó Solari sobre su llegada?
Dijo que “es un sueño llegar a un grande de este calibre”.

¿Cuál es el objetivo de Solari en Newell’s?
Busca consolidarse y ganarse un lugar en el equipo.

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