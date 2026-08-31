Brasil expresa descontento por aranceles de EE. UU. y denuncia prácticas discriminatorias

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- Brasil manifestó nuevamente su desacuerdo con los aranceles impuestos por Estados Unidos y los calificó como prácticas discriminatorias que no se alinean con las normas internacionales de comercio.

Los ministros de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa, expusieron esta posición en una reunión virtual con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, que tuvo lugar este lunes.

En un comunicado conjunto, los ministerios afirmaron que el tratamiento que recibe Brasil es injusto, y señalaron que las justificaciones presentadas por Estados Unidos en sus investigaciones no reflejan las prácticas efectivas que se llevan a cabo en Brasil.

Los ministros indicaron que las conclusiones de las investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense no son representativas de la realidad brasileña y que el trato recibido es discriminatorio.

A pesar de las diferencias, ambos países acordaron continuar con las negociaciones. En las próximas semanas, se llevarán a cabo reuniones técnicas, tanto virtuales como presenciales, seguidas de un nuevo encuentro ministerial para evaluar el progreso de las discusiones.

El Gobierno brasileño reiteró su compromiso de buscar un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso con Estados Unidos, mientras se respeta el diálogo y la soberanía nacional.

La reanudación de las conversaciones se produjo tras la llamada telefónica entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump el 21 de agosto, donde Lula volvió a cuestionar los aranceles y Trump propuso retomar las negociaciones.

En julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había impuesto una sobretasa del 25% a varios productos brasileños tras un año de análisis, y posteriormente aplicó una sobretasa adicional del 12,5% a más productos provenientes de Brasil.

Agencia NA