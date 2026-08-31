Elecciones en Brasil: Lula da Silva busca reelección y Flávio Bolsonaro se acerca en las encuestas

Las elecciones presidenciales en Brasil se aproximan y el escenario se torna cada vez más competitivo. Lula da Silva, actual presidente, busca la reelección, mientras que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se posiciona como su principal contrincante.

Según aseguró en diálogo con Cadena 3, Caio Manhanelli, analista político, "Lula es el favorito, pero enfrenta una elección muy dura".

En la tercera ola de encuestas posteriores al inicio de la propaganda electoral, Flávio registra una leve caída, mientras emerge un tercer nombre inesperado: Augusto Cury, un autor de libros de autoayuda, que alcanza alrededor del 11% de las intenciones de voto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este nuevo candidato parece afectar más a Flavio Bolsonaro, quien pierde votos en esta nueva dinámica electoral. "Le roba más votos a Flavio", afirmó, al referirse al impacto de Cury en la carrera.

El analista también destacó que, aunque Lula tiene la oportunidad de cerrar la elección en primera vuelta, esto no es lo más probable. "Esta, posiblemente, es el momento donde el Partido de los Trabajadores tiene más chances de cerrar en primera vuelta", señaló, refiriéndose a la historia electoral reciente de Brasil.

En cuanto a los debates, el primero ya se realizó en la primera semana de campaña oficial (que dura aproximadamente un mes y medio), pero no participaron ni Lula, ni Flávio Bolsonaro ni Michel Temer. Los principales candidatos deberán presentarse en los próximos encuentros.

Entrevista de Informados, al Regreso.