Barcelona goleó 5-2 a Rayo Vallecano y se mantiene en la cima de La Liga
El Barcelona obtuvo una clara victoria por 5-2 ante el Rayo Vallecano y se mantiene en el primer lugar de LaLiga, donde comparte la punta con el Real Madrid.
FOTO: Lamine Yamal festeja su primer gol en la temporada.
El Barcelona logró una contundente victoria de 5-2 sobre el Rayo Vallecano en el encuentro disputado este lunes, cerrando así la tercera fecha de LaLiga de España. Con este triunfo, el equipo catalán se posiciona en la cima de la tabla junto a su eterno rival, el Real Madrid.
Los goles del Barcelona fueron anotados por los delanteros Raphinha y Lamine Yamal, quienes marcaron en dos ocasiones, además de un autogol del defensor Florian Lejeune. Por el lado del Rayo, el atacante Sergio Camello también destacó, anotando un doblete.
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¡APARECIÓ LA MAGIA DE LAMINE! ¡ZURDAZO DESCOMUNAL Y GOLAZO DE YAMAL PARA SU PRIMER GOL EN LA TEMPORADA CON BARCELONA!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026
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Con esta victoria, el conjunto dirigido por Xavi Hernández se mantiene invicto en el torneo, acumulando un puntaje perfecto tras tres jornadas y compartiendo el liderato con el Real Madrid. En contraste, el Rayo Vallecano, que cuenta con el arquero argentino Augusto Batalla -quien se encuentra fuera de juego debido a una fractura en la tibia derecha-, ocupa actualmente la anteúltima posición con apenas un punto.
En otro resultado de la jornada, el Osasuna se posicionó en el quinto lugar, sumando siete unidades tras vencer al Getafe por la mínima diferencia.
El encuentro en Vallecas comenzó con el Rayo Vallecano abriendo el marcador a los 11 minutos, cuando el extremo Álvaro García desbordó por la izquierda y asistió a Sergio Camello, quien anotó con un potente remate.
Sin embargo, el Barcelona reaccionó rápidamente: a los 18 minutos, Raphinha igualó con una gambeta y un zurdazo cruzado dentro del área, y a los 20, Lamine Yamal puso a su equipo al frente con un gol desde el costado derecho del área.
En el inicio del segundo tiempo, el Barcelona amplió la ventaja: a los 50 minutos, un centro de Anthony Gordon fue desviado por Florian Lejeune, quien anotó un autogol.
A pesar de que Camello descontó con un cabezazo a los 58 minutos, la calidad del "Barça" fue determinante. Raphinha volvió a marcar a los 70 minutos, y un potente remate de Lamine Yamal selló el resultado a los 84 minutos, dejando el marcador final en 5-2.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
El Barcelona ganó 5-2 al Rayo Vallecano.
¿Quiénes anotaron los goles del Barcelona?
Los goles fueron anotados por Raphinha, Lamine Yamal y un autogol de Florian Lejeune.
¿Cuál es la posición actual del Barcelona en LaLiga?
El Barcelona comparte el primer lugar de LaLiga con el Real Madrid.
¿Qué lugar ocupa el Rayo Vallecano?
El Rayo Vallecano se encuentra en la anteúltima posición de LaLiga.
¿Cuántos puntos tiene el Barcelona?
El Barcelona tiene un puntaje perfecto de 9 puntos tras 3 jornadas.
[Fuente: Noticias Argentinas]