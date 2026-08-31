Barcelona goleó 5-2 a Rayo Vallecano y se mantiene en la cima de La Liga

El Barcelona logró una contundente victoria de 5-2 sobre el Rayo Vallecano en el encuentro disputado este lunes, cerrando así la tercera fecha de LaLiga de España. Con este triunfo, el equipo catalán se posiciona en la cima de la tabla junto a su eterno rival, el Real Madrid.

Los goles del Barcelona fueron anotados por los delanteros Raphinha y Lamine Yamal, quienes marcaron en dos ocasiones, además de un autogol del defensor Florian Lejeune. Por el lado del Rayo, el atacante Sergio Camello también destacó, anotando un doblete.

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¡APARECIÓ LA MAGIA DE LAMINE! ¡ZURDAZO DESCOMUNAL Y GOLAZO DE YAMAL PARA SU PRIMER GOL EN LA TEMPORADA CON BARCELONA!



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Con esta victoria, el conjunto dirigido por Xavi Hernández se mantiene invicto en el torneo, acumulando un puntaje perfecto tras tres jornadas y compartiendo el liderato con el Real Madrid. En contraste, el Rayo Vallecano, que cuenta con el arquero argentino Augusto Batalla -quien se encuentra fuera de juego debido a una fractura en la tibia derecha-, ocupa actualmente la anteúltima posición con apenas un punto.

En otro resultado de la jornada, el Osasuna se posicionó en el quinto lugar, sumando siete unidades tras vencer al Getafe por la mínima diferencia.

El encuentro en Vallecas comenzó con el Rayo Vallecano abriendo el marcador a los 11 minutos, cuando el extremo Álvaro García desbordó por la izquierda y asistió a Sergio Camello, quien anotó con un potente remate.

Sin embargo, el Barcelona reaccionó rápidamente: a los 18 minutos, Raphinha igualó con una gambeta y un zurdazo cruzado dentro del área, y a los 20, Lamine Yamal puso a su equipo al frente con un gol desde el costado derecho del área.

En el inicio del segundo tiempo, el Barcelona amplió la ventaja: a los 50 minutos, un centro de Anthony Gordon fue desviado por Florian Lejeune, quien anotó un autogol.

A pesar de que Camello descontó con un cabezazo a los 58 minutos, la calidad del "Barça" fue determinante. Raphinha volvió a marcar a los 70 minutos, y un potente remate de Lamine Yamal selló el resultado a los 84 minutos, dejando el marcador final en 5-2.