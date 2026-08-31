La Corte Suprema da luz verde a Trump para construir el nuevo salón de baile de la Casa Blanca

FOTO: La Corte Suprema permite a Trump continuar construyendo el salón de baile de la Casa Blanca.

Washington, 31 de agosto (NA) — La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado el visto bueno al presidente Donald Trump para proseguir con la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, desestimando la impugnación presentada por un grupo conservacionista que buscaba frenar el proyecto polémico.

El fallo se emitió con una votación de 5 a 4, donde el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, junto a los tres magistrados liberales, expresaron su desacuerdo con la resolución.

En su decisión de ocho páginas, que no lleva firma, la mayoría conservadora determinó que el National Trust for Historic Preservation probablemente no poseía el derecho legal —denominado legitimación procesal— para impugnar la construcción del salón. Sin embargo, el tribunal no abordó la cuestión de la legalidad del proyecto en sí.

Este fallo representa un triunfo significativo para Trump, ya que le otorga el tiempo necesario para avanzar considerablemente en la obra, a pesar de que el litigio sobre el salón de baile seguirá su curso en instancias judiciales inferiores.

La administración ha estado impulsando la construcción del salón de baile, que abarca casi 90.000 pies cuadrados, considerándolo un elemento fundamental de su legado presidencial.

Trump ha argumentado que el nuevo salón de baile es esencial por motivos de seguridad nacional, ya que contará con tecnología de vanguardia.