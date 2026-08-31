Bajaron los robos de neumáticos: el impacto de las importaciones y el fin del “boom” de fraudes
Daniel Layus ex presidente de la Cámara de Seguros habló con Cadena 3 y aseguró que, aunque ha habido una mejora en la situación, es fundamental no bajar la guardia.
31/08/2026 | 19:51Redacción Cadena 3
FOTO: Robos de cubiertas. (ILUSTRATIVA)
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Informados al regreso
La apertura de importaciones de neumáticos, especialmente desde China y otros mercados, generó una baja sustancial en los robos de cubiertas y ruedas en Argentina.
Así lo señaló a Cadena 3 Daniel Layus, ex presidente de la Cámara de Seguros. Según Layus, los robos continúan, pero ya no alcanzan los niveles del “boom” registrado cuando había escasez y los precios se disparaban.
“Es sustancial la baja”, afirmó, y aclaró que el fenómeno no se explica únicamente por la mayor oferta de gomas importadas (incluyendo marcas clásicas europeas), sino también por la fuerte reducción de fraudes.
“De cada 10 denuncias, 6 eran fraudes”, explicó. Ese autorrobo lastimó financieramente a las compañías aseguradoras y elevó los costos.
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Con la llegada de neumáticos a valores mucho más bajos —un cliente importó cuatro contenedores a un costo de 24.000 pesos por unidad—, el negocio del robo y del fraude perdió atractivo.
Layus advirtió, sin embargo, sobre la calidad variable de muchas de las nuevas marcas. “No estamos acostumbrados a esta diversidad. Antes había cuatro o cinco marcas conocidas. Ahora ves ofertas en hipermercados y no sabés si van a durar 5.000 kilómetros o 40.000 o 50.000”, indicó, destacando la importancia de aspectos técnicos como la construcción, las medidas de seguridad y el rango de velocidad.
Para las aseguradoras, la reducción de siniestralidad por robos y fraudes representó un alivio. Al mismo tiempo, surgió un problema nuevo: el robo de cubiertas en autos importados recientes. Layus citó el caso de un vehículo con apenas 200 kilómetros al que le robaron las gomas; las llantas tardaron 20 días en reponerse y la cubierta de reemplazo no coincidía exactamente en dibujo y marca.
Como mensaje final, el especialista recomendó no bajar la guardia: “Ha disminuido, pero no hay que dejarse estar y dejar el auto en cualquier lado”.
Entrevista de Informados, al Regreso.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno se ha observado en Argentina respecto a los robos de neumáticos? La apertura de importaciones ha generado una baja sustancial en los robos de cubiertas y ruedas.
¿Quién es el principal referente citado en el artículo? El ex presidente de la Cámara de Seguros, Daniel Layus.
¿Cuándo se registró el "boom" de robos mencionado? Durante la escasez de neumáticos y el aumento de precios.
¿Dónde se han importado neumáticos que han influido en esta baja? Principalmente desde China y otros mercados.
¿Por qué ha disminuido el atractivo del robo y fraude de neumáticos? Debido a la llegada de neumáticos a valores mucho más bajos y la reducción de fraudes.