Bajaron los robos de neumáticos: el impacto de las importaciones y el fin del “boom” de fraudes

La apertura de importaciones de neumáticos, especialmente desde China y otros mercados, generó una baja sustancial en los robos de cubiertas y ruedas en Argentina.

Así lo señaló a Cadena 3 Daniel Layus, ex presidente de la Cámara de Seguros. Según Layus, los robos continúan, pero ya no alcanzan los niveles del “boom” registrado cuando había escasez y los precios se disparaban.

“Es sustancial la baja”, afirmó, y aclaró que el fenómeno no se explica únicamente por la mayor oferta de gomas importadas (incluyendo marcas clásicas europeas), sino también por la fuerte reducción de fraudes.

“De cada 10 denuncias, 6 eran fraudes”, explicó. Ese autorrobo lastimó financieramente a las compañías aseguradoras y elevó los costos.

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Con la llegada de neumáticos a valores mucho más bajos —un cliente importó cuatro contenedores a un costo de 24.000 pesos por unidad—, el negocio del robo y del fraude perdió atractivo.

Layus advirtió, sin embargo, sobre la calidad variable de muchas de las nuevas marcas. “No estamos acostumbrados a esta diversidad. Antes había cuatro o cinco marcas conocidas. Ahora ves ofertas en hipermercados y no sabés si van a durar 5.000 kilómetros o 40.000 o 50.000”, indicó, destacando la importancia de aspectos técnicos como la construcción, las medidas de seguridad y el rango de velocidad.

Para las aseguradoras, la reducción de siniestralidad por robos y fraudes representó un alivio. Al mismo tiempo, surgió un problema nuevo: el robo de cubiertas en autos importados recientes. Layus citó el caso de un vehículo con apenas 200 kilómetros al que le robaron las gomas; las llantas tardaron 20 días en reponerse y la cubierta de reemplazo no coincidía exactamente en dibujo y marca.

Como mensaje final, el especialista recomendó no bajar la guardia: “Ha disminuido, pero no hay que dejarse estar y dejar el auto en cualquier lado”.

Entrevista de Informados, al Regreso.