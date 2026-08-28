La pequeña excursión

Por Marcos Calligaris

Seis meses suena a mucho tiempo para una "pequeña excursión".

Así definió Donald Trump la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán el 28 de febrero. Calculó que duraría cuatro o cinco semanas. Este viernes se cumplió medio año.

Irán está herido, sí. El ayatolá Alí Jameneí murió en los primeros ataques, buena parte de la estructura militar fue castigada y la economía está sometida a una enorme presión, pero Irán logró sobrevivir.

El régimen sigue en pie y conserva una enorme herramienta de presión: el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba alrededor de una quinta parte de la energía mundial. El tráfico continúa severamente alterado.

Samia Nakhoul, una de las periodistas más experimentadas de Reuters en Medio Oriente, define el resultado momentáneo como un "empate costoso".

Washington parece haber llegado también a esa conclusión. Esta semana desplazó el centro de su estrategia desde los ataques militares hacia la economía. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lanzó la 'Operation Economic Outcast': sanciones, bloqueo financiero y amenazas contra quienes continúen haciendo negocios con Teherán.

Bessent evocó el desembarco aliado en Normandía y presentó la nueva ofensiva económica contra Irán como una suerte de "Día D económico". Aaron David Miller, exdiplomático estadounidense y especialista de Carnegie, respondió con ironía: "Esto no es el Día D. Es el Día de la Desesperación".

El antecedente ruso obliga, sin embargo, a moderar las expectativas. Más de cuatro años de sanciones occidentales no lograron que Moscú abandonara la guerra. Rusia consiguió sostener su economía, en parte gracias al gasto militar y al giro de su comercio hacia China, India y otros mercados; Putin exhibe esa resistencia como una victoria frente a Occidente, aunque las sanciones dejaron costos importantes y el crecimiento se desaceleró.

Las bombas pueden destruir. Las sanciones intentarán ahora conseguir lo más difícil: que el adversario ceda.

Aparece entonces una pregunta incómoda. ¿Se está convirtiendo Irán para Estados Unidos en lo que Ucrania se convirtió para Rusia?

Fiona Hill, una de las mayores especialistas estadounidenses en Rusia, encuentra el paralelo. Putin creyó en 2022 que podría doblegar rápidamente a Ucrania. Trump esperaba algo semejante de Irán. "Como Irán, Ucrania le negó a una superpotencia una victoria fácil y le impuso costos significativos", escribió en Brookings.

La comparación tiene límites. Estados Unidos no ocupa Irán y Ucrania tampoco es Vietnam.

De hecho, Gideon Rose, exdirector de Foreign Affairs, propone otra analogía: Irán se parece más a Vietnam y Ucrania, a Corea. En ambos casos, grandes potencias descubrieron que su superioridad militar podía destruir mucho sin necesariamente imponer el desenlace político que buscaban.

Vietnam quedó precisamente como el símbolo de ese pantano: ganar batallas y seguir sin encontrar la salida.

La historia estadounidense todavía recuerda otra imagen: en 2003, George W. Bush habló desde el portaaviones USS 'Abraham Lincoln' bajo un enorme cartel que rezaba: "Mission Accomplished" (Misión cumplida). Pero la guerra de Irak continuaría durante casi nueve años más.

Esta semana Trump compartió en su cuenta de Truth Social un meme generado por IA que lo mostraba al lado de George W. Bush y del fallecido ayatolá Alí Jameneí. Junto a Bush se leía "Mission not accomplished 2001-2021" ("Misión no cumplida 2001-2021"); junto a Jameneí, "Mission accomplished 2026" ("Misión cumplida 2026").

Quizás sea muy pronto para publicar el meme. Irán no ganó. Está golpeado, aislado y empobrecido. Pero seis meses después tampoco se rindió.

Las grandes potencias suelen aprenderlo tarde: destruir a un adversario puede ser relativamente fácil. Conseguir que haga lo que uno quiere es mucho más complicado.