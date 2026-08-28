Ryan Gerard y Viktor Hovland lideran el Campeonato del Tour tras 36 hoyos

ATLANTA — En una jornada destacada, Ryan Gerard mostró su habilidad en el campo con cinco birdies y un impresionante putt desde menos de 80 pies, logrando una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par. Esto le permite empatar en la primera posición con el noruego Viktor Hovland en el Campeonato del Tour, que marca el cierre de la temporada.

Hovland, por su parte, también tuvo una actuación notable, registrando un 66 que incluyó un birdie en el desafiante hoyo 15, un par 3 que se caracteriza por su green ubicado en una península, lo que dificulta el putt debido a la pendiente. Ambos golfistas acumulan un total de 130 golpes, 10 bajo par, al inicio del fin de semana.

Detrás de ellos, los competidores están muy cerca, con Scottie Scheffler, el actual número 1 del mundo, quien terminó su ronda con 67 golpes, a solo dos golpes de la cima. Cameron Young, quien había comenzado la jornada en la última posición tras la primera ronda, sorprendió con un impresionante 62, finalizando también a dos golpes de los líderes.

Además, Collin Morikawa y Chris Gotterup firmaron 67 cada uno, ubicándose a un golpe de los líderes, con un total de 131 golpes, 9 bajo par.

Para Gerard, la competencia no solo se trata de los premios monetarios, que ascienden a 10 millones de dólares, y la exención de cinco años en la Gira de la PGA. También está en juego su posibilidad de ser seleccionado para la Presidents Cup, cuyas elecciones del capitán se anunciarán tras la finalización del Campeonato del Tour. "A uno le cuesta no pensar un poco en eso", comentó Gerard. "Soy muy consciente de que si esta semana es buena ayudaría muchísimo a mis posibilidades. Estoy jugando esta semana para mí y para intentar entregar buenos resultados y, con suerte, ganar un trofeo al final de la semana".

Los trofeos, tanto del Campeonato del Tour como de la Copa FedEx, están en juego al llegar a la mitad del torneo, y un tercio del grupo de participantes se encuentra separado por solo tres golpes en un campo que ha estado relativamente blando debido a las condiciones climáticas recientes.