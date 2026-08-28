Los fabricantes chinos apuestan a los robots como la próxima gran máquina de ganancias

El interés por los robots humanoides no es un fenómeno nuevo, pero ha cobrado impulso en los últimos tiempos. La figura de Elon Musk y su robot Optimus, así como los videos del robot Atlas de Boston Dynamics, han contribuido a esta popularidad. Sin embargo, detrás del entusiasmo, se observa un progreso real en las capacidades físicas de los robots, que están mejorando constantemente.

Investigadores creen que las técnicas de inteligencia artificial que sustentan los modelos de lenguaje grande pueden hacer que los robots complejos sean capaces de aprender casi cualquier tarea. Esta tendencia ha motivado a un nuevo grupo de empresas a invertir en la promesa de ganancias que ofrecen los robots humanoides, siendo muchos de los nuevos actores fabricantes de automóviles chinos.

Esta semana, la unidad de robótica de Xpeng recaudó más de 900 millones de dólares en una ronda de financiamiento, alcanzando una valoración post-money de más de 6.3 mil millones de dólares. Esta ronda, liderada por IDG Capital con la participación de Gaorong Ventures, Tencent y Alibaba, se describió como la mayor financiación privada en una sola ronda en la industria de la inteligencia artificial incorporada en China.

Por su parte, la unidad de robótica de Chery Automobile, conocida como AiMOGA, comenzó a preparar su oferta pública inicial (IPO), mientras que BYD presentó un robot humanoide llamado Xiao Di. Otras automotrices chinas, como Changan, GAC, Li Auto, SAIC y Seres, también están desarrollando robots humanoides.

De todos ellos, Xpeng es la automotriz china que más de cerca sigue las iniciativas de Tesla, según Michael Dunne, CEO de la firma de asesoría Dunne Insights. "Es la más enfocada en la autonomía y la primera en comprometerse de manera significativa con los robots humanoides", indicó Dunne, añadiendo que el fundador de Xpeng, He Xiaopeng, es un millonario tecnológico conocido por su agilidad y rápidas adaptaciones. "Él ve un margen de beneficio muy estrecho en los automóviles en el horizonte cercano. Los robots parecen mucho más prometedores".

Xpeng ha apostado por el robot humanoide Iron, diseñado para un despliegue comercial. Xiaopeng y el co-presidente de Xpeng, Brian Gu, están tan convencidos de su potencial que han invertido sus propios fondos en la unidad de robótica. Según The Wall Street Journal, ambos aportaron alrededor de 100 millones de dólares a la reciente ronda de financiación.

La ventaja de los fabricantes chinos radica en su capacidad de producción. Dunne mencionó: "Tienen todo el hardware para hacer el trabajo, pero la pregunta es si pueden alcanzar a Tesla en el aspecto de la inteligencia artificial".

Otras compañías también están desarrollando robots humanoides, como Agility Robotics, Apptronik y Figure, todas persiguiendo el mismo objetivo: un despliegue comercial a gran escala. Boston Dynamics, propiedad de Hyundai, está acercándose a ese objetivo, ya que planea llevar su robot Atlas a su fábrica en Georgia este año y eventualmente utilizar los robots para tareas como la secuenciación de piezas para 2028.

En el ámbito de la robótica, otras empresas automotrices también están incursionando. Por ejemplo, el proveedor Mobileye adquirió a la startup de robots humanoides Mentee Robotics por 900 millones de dólares a principios de este año. Incluso Rivian está explorando la robótica con su spin-off Mind Robotics, aunque sus robots no se espera que se asemejen a los humanoides que se desarrollan en otros lugares.