No sale del país: prohibición judicial para Éver Banega por una deuda alimentaria

Éver Banega tiene prohibido salir del país por una resolución de la Justicia de Familia de Rosario vinculada con una deuda por la cuota alimentaria de su hijo. La medida fue dictada mientras continúa un proceso judicial que comenzó hace 15 años y en el que se fueron sucediendo distintos reclamos por el cumplimiento de la obligación.

La decisión fue adoptada por la jueza María José Campanella, titular de un juzgado de Familia de Rosario. Según trascendió, el monto adeudado actualmente ronda los 3 mil dólares.

La prohibición de salir del país funciona como una medida destinada a conseguir que se cumpla con la obligación alimentaria y no como una sanción penal. En este tipo de expedientes, la Justicia puede recurrir a distintas herramientas cuando considera que las medidas anteriores no fueron suficientes para garantizar el pago.

El caso de Banega tiene un antecedente de larga data. El expediente se inició en 2011, cuando su hijo tenía cinco años. De acuerdo con lo informado en Telenoche, en una primera etapa el futbolista no había reconocido su paternidad, aunque posteriormente lo hizo y llegó a convivir con el niño.

Con el paso de los años, el reclamo atravesó distintas instancias judiciales. Entre ellas, Banega solicitó una reducción de la cuota alimentaria y argumentó que su situación económica había cambiado luego de dejar Newell's y que sus ingresos ya no eran los mismos.

También sostuvo que el club mantenía una deuda económica con él y que esa circunstancia afectaba su capacidad para afrontar los pagos.

La jueza explicó que la prohibición de viajar al exterior debe analizarse en función de cada caso y de la eficacia que pueda tener para conseguir el cumplimiento de la obligación. Antes de aplicar una medida de este tipo, se evalúan los antecedentes del expediente, las alternativas disponibles y la proporcionalidad de la decisión.

La capacidad económica y las actividades habituales del obligado también pueden ser determinantes. Como ejemplo, Campanella señaló que prohibirle conducir a una persona que necesita su vehículo para trabajar podría impedirle justamente generar los ingresos necesarios para pagar la deuda.

En cambio, una restricción para salir del país puede resultar adecuada cuando se trata de alguien que tiene posibilidades económicas y realiza viajes frecuentes por motivos laborales o personales.

La normativa contempla además otras medidas destinadas a incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, que pueden alcanzar determinadas actividades, servicios o ámbitos de participación.