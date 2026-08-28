Central recibe a Gimnasia de la Plata y precisa volver al triunfo antes del clásico

Rosario Central recibirá este sábado a Gimnasia por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 17 en el Gigante de Arroyito y tendrá a Darío Herrera como árbitro. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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El Canalla llega tras igualar 2-2 ante Talleres en Córdoba y acumula tres triunfos y un empate en sus últimas cuatro presentaciones.

Para este compromiso, una de las principales dudas pasa por Jaminton Campaz, quien podría volver a ser titular luego de superar una molestia que le impidió comenzar desde el arranque frente a Talleres. El colombiano disputó 35 minutos en ese encuentro, una señal positiva para el cuerpo técnico. También resta definir el esquema, con la posibilidad de mantener tres volantes o regresar al 4-2-3-1.

Otra incógnita está en el lateral izquierdo, donde Agustín Sández y Alexis Soto compiten por un lugar. El probable equipo para recibir al Lobo sería: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Sández o Soto; Alan Rodríguez o Govani Cantizano, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Campaz. El partido será además el último compromiso de Central antes del clásico rosarino, previsto para el 11 de septiembre en Arroyito.