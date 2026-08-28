Central recibe a Gimnasia de la Plata y precisa volver al triunfo antes del clásico
Juegan este sábado desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la séptima fecha. (Desde las 15) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
28/08/2026 | 21:22Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Ibarra, jugador de Rosario Central.
Rosario Central recibirá este sábado a Gimnasia por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 17 en el Gigante de Arroyito y tendrá a Darío Herrera como árbitro. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
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El Canalla llega tras igualar 2-2 ante Talleres en Córdoba y acumula tres triunfos y un empate en sus últimas cuatro presentaciones.
Para este compromiso, una de las principales dudas pasa por Jaminton Campaz, quien podría volver a ser titular luego de superar una molestia que le impidió comenzar desde el arranque frente a Talleres. El colombiano disputó 35 minutos en ese encuentro, una señal positiva para el cuerpo técnico. También resta definir el esquema, con la posibilidad de mantener tres volantes o regresar al 4-2-3-1.
Otra incógnita está en el lateral izquierdo, donde Agustín Sández y Alexis Soto compiten por un lugar. El probable equipo para recibir al Lobo sería: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Sández o Soto; Alan Rodríguez o Govani Cantizano, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Campaz. El partido será además el último compromiso de Central antes del clásico rosarino, previsto para el 11 de septiembre en Arroyito.
Lectura rápida
¿Qué equipo jugará contra Rosario Central?
Gimnasia jugará contra Rosario Central en la séptima fecha del Torneo Clausura.
¿Cuándo se disputará el partido?
El partido se disputará este sábado a las 17.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en el Gigante de Arroyito.
¿Quién será el árbitro del partido?
Darío Herrera será el árbitro del encuentro.
¿Cuál es la situación de Jaminton Campaz?
Jaminton Campaz podría volver a ser titular tras superar una molestia que le impidió comenzar como titular frente a Talleres.