El Milan se impone ante el Venezia y se queda con el liderazgo en la Serie A

Buenos Aires, 28 agosto (NA) – El Milan logró una victoria contundente sobre el Venezia por 2-0 en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A italiana, manteniendo así su posición de líder en la clasificación.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, los autores de los goles en el partido que tuvo lugar en el estadio San Siro fueron el delantero Gonçalo Ramos, quien anotó a los 24 minutos del segundo tiempo, y el defensor Redouane Halhal, quien marcó en contra a los 44 minutos del complemento.

Con esta victoria, el equipo local se afianza en el primer lugar de la tabla con un puntaje perfecto tras dos fechas, mientras que el Venezia se encuentra en la última posición, sin haber sumado puntos ni haber marcado goles.

En esta temporada, el Milan busca regresar a los primeros cuatro puestos del campeonato italiano, evitando así quedar relegado a la UEFA Europa League, como sucedió en la anterior campaña. El inicio ha sido prometedor, manteniendo un rendimiento impecable.

La primera llegada clara del partido fue para el equipo local, a los 11 minutos, cuando Gonçalo Ramos intentó abrir el pie izquierdo para definir, pero no logró superar al arquero rival con su intento.

En el minuto 49 de la segunda parte, tras un tiro libre que quedó suelto en el área chica, el mediocampista Yunus Musah disparó de primera con el empeine derecho, pero su tiro se estrelló en el travesaño.

El primer gol del encuentro llegó a los 24 minutos del segundo tiempo, cuando Ramos recibió el balón en el costado izquierdo del área, recortó y ejecutó un remate cruzado que superó al arquero Filip Stankovic.

A los 44 minutos del segundo tiempo, una jugada filtrada permitió que el volante Ardon Jashari quedara mano a mano, pero su remate fue detenido por Stankovic. Sin embargo, el rebote impactó en el cuerpo de Halhal, quien, sin poder evitarlo, desvió el balón hacia su propio arco, sellando el 2-0 definitivo.

La segunda jornada de la Serie A continuará el sábado 29 de agosto con tres partidos en simultáneo a las 13:30: Sassuolo – Torino, Monza – Udinese y Fiorentina – Frosinone; mientras que Juventus recibirá al Parma desde las 15:45.

Agencia NA