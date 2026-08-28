Lo multaron en Las Varillas por circular con el parabrisas fisurado pese a tener RTO aprobado

Un vecino de Las Varillas, en Córdoba, fue multado por la Policía Caminera tras ser detenido mientras conducía con el parabrisas fisurado. La situación generó un debate entre la normativa de circulación y las revisiones técnicas aprobadas.

El conductor, tras recibir la multa, argumentó que había realizado la revisión técnica (RTO), donde se le otorgó un año para cambiar el parabrisas. “Flaco, tenés el parabrisas partido, te aviso, vos tenés un año para cambiarlo”, dijo que le explicaron desde la técnica.

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Sin embargo, los agentes de la Caminera insistieron en que circular con el parabrisas en ese estado constituye una infracción.

La confusión surgió cuando el vecino cuestionó: “¿A quién le hago caso, al RTO o a usted?”. Distintos oyentes también compartieron sus experiencias y señalaron que, a menudo, los parabrisas se dañan por factores externos, lo que genera preocupación respecto a la validez de estas multas.

Según los testimonios, se considera peligroso circular con el parabrisas fisurado y la normativa de la Caminera establece penalizaciones en estos casos.

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