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Lo multaron en Las Varillas por circular con el parabrisas fisurado pese a tener RTO aprobado

El conductor asegura que en la revisión técnica le dieron un año de plazo para cambiarlo. El caso generó un fuerte debate. VIDEO.

28/08/2026 | 09:30Redacción Cadena 3

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Policía Caminera. (Foto: ilustrativa)

FOTO: Policía Caminera. (Foto: ilustrativa)

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  1.

    Audio. Un vecino de Las Varillas multado por conducir con el parabrisas físurado genera controversia

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Un vecino de Las Varillas, en Córdoba, fue multado por la Policía Caminera tras ser detenido mientras conducía con el parabrisas fisurado. La situación generó un debate entre la normativa de circulación y las revisiones técnicas aprobadas.

El conductor, tras recibir la multa, argumentó que había realizado la revisión técnica (RTO), donde se le otorgó un año para cambiar el parabrisas. “Flaco, tenés el parabrisas partido, te aviso, vos tenés un año para cambiarlo”, dijo que le explicaron desde la técnica. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, los agentes de la Caminera insistieron en que circular con el parabrisas en ese estado constituye una infracción.

La confusión surgió cuando el vecino cuestionó: “¿A quién le hago caso, al RTO o a usted?”. Distintos oyentes también compartieron sus experiencias y señalaron que, a menudo, los parabrisas se dañan por factores externos, lo que genera preocupación respecto a la validez de estas multas.

Según los testimonios, se considera peligroso circular con el parabrisas fisurado y la normativa de la Caminera establece penalizaciones en estos casos. 

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Lectura rápida

¿Qué sucedió con el vecino de Las Varillas? Fue multado por la Policía Caminera por conducir con el parabrisas fisurado.

¿Qué argumentó el conductor? Afirmó que había pasado la revisión técnica, que le otorgó un año para cambiar el parabrisas.

¿Quiénes intervinieron en la situación? La Policía Caminera y el técnico que realizó la revisión.

¿Cuál es la normativa relacionada? La normativa de la Caminera establece penalizaciones por circular con el parabrisas fisurado.

¿Por qué se generó confusión? El vecino cuestionó a quién debía hacer caso, si a la revisión técnica o a la Policía Caminera.

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