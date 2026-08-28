Reforma electoral en Santa Fe: "Va a ser muy difícil construir una mayoría automática"

El Senado de Santa Fe convirtió en ley la reforma electoral que comenzará a aplicarse el año próximo y establece nuevas reglas para las elecciones provinciales. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de los 19 senadores: 14 de Unidos y 5 del Partido Justicialista.

El senador de Unidos por el departamento San Martín, Esteban Motta, defendió los cambios y sostuvo que implican una actualización del sistema electoral. “Hay un ordenamiento institucional, una modernización, un ordenamiento sobre todo en términos institucionales, electorales y de partidos”, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

Uno de los principales cambios es el aumento del piso necesario para acceder a las elecciones generales. Motta justificó la modificación al señalar que el esquema anterior podía generar una Legislatura demasiado fragmentada. “No podemos ir a una Cámara de Diputados totalmente atomizada, porque afectaría la gobernabilidad”, afirmó.

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El legislador también cuestionó el sistema de mayorías automáticas que regía anteriormente en la Cámara baja. “Nosotros veníamos de un esquema donde existían las mayorías automáticas, sobre todo en diputados. El que ganaba por un voto se llevaba 28 bancas y los restantes 22”, recordó. Según explicó, la nueva normativa busca equilibrar representación y gobernabilidad.

Respecto de las minorías, Motta aseguró que el nuevo sistema mantiene un piso bajo para las PASO, de manera que distintos espacios puedan competir. “Va a ser muy difícil construir una mayoría automática en la actualidad, pero tampoco podemos ir a una Cámara de Diputados totalmente atomizada”, reiteró.

Otro de los puntos que genera debate es el mecanismo para las internas dentro de los frentes, que permitirá que haya un candidato a gobernador y hasta tres candidatos a vicegobernador. Motta explicó que se trata de una herramienta surgida de las discusiones entre los distintos sectores políticos. “Amplía la posibilidad de participación, sobre todo de los partidos más chicos que forman parte de las coaliciones”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de una interna dentro de Unidos y una eventual candidatura del gobernador Maximiliano Pullaro a la reelección, Motta evitó anticipar escenarios. “Eso va a ser parte de un debate dentro de Unidos y el frente, de cuáles son los niveles de acuerdo y las mejores opciones que surjan”, respondió.

La reforma comenzará a regir en las próximas elecciones provinciales, con las PASO previstas para abril y las generales para junio. Para Motta, el nuevo esquema busca ordenar la competencia y fortalecer la representación territorial: “Los que somos del interior también tenemos que generar una estructura y trabajar por la provincia”.

Entrevista de Hernán Funes.