Temporal en Las Rosas: "Hay 35 domicilios con daños, lo peligroso fue el viento"

Una fuerte tormenta se desató este jueves por la mañana en Las Rosas y provocó importantes daños materiales en pocos minutos. El fenómeno, que también afectó a la zona de San Genaro, estuvo acompañado por intensas ráfagas, granizo y voladuras de techos. Según se explicó durante el reporte, el episodio se presentó prácticamente sin aviso y la ventana de advertencia fue de apenas 10 o 15 minutos.

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, confirmó que el servicio eléctrico estaba restablecido en la mayor parte de la ciudad y que durante la jornada se realizaron tareas de limpieza y recuperación de los espacios públicos. “Nos abocamos todo el día a despejar las calles, despejar las líneas eléctricas con todo nuestro equipo, nuestro personal, con bomberos y Defensa Civil también de provincia”, detalló.

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Meyer señaló que 35 domicilios sufrieron daños, principalmente por voladuras de techos, y que el municipio trabaja junto con Acción Social de la provincia para conseguir materiales y asistir a las familias afectadas. No hubo heridos graves, algo que el intendente destacó como la principal noticia positiva luego del temporal.

El granizo también generó destrozos importantes. “Fue un tornado, básicamente, y el granizo hizo un desastre”, afirmó Meyer, quien contó que hubo daños en vehículos, vidrios, persianas y carteles comerciales. Incluso relató que la caja de su camioneta quedó prácticamente llena de piedras. Sin embargo, remarcó que el mayor impacto fue provocado por el viento: “Lo peligroso fue el viento, no la piedra”.

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El jefe comunal comparó el episodio con un fenómeno ocurrido alrededor de 2003 o 2004 y sostuvo que no recuerda otro de semejante magnitud en la zona. La emergencia obligó a desplegar a todo el personal municipal, bomberos y Defensa Civil, mientras que varias personas se autoevacuaron. Solo una debió pasar la noche fuera de su domicilio en un hotel, según precisó.

Consultado por la situación de las rutas 178 y 65, Meyer cuestionó duramente el estado de la infraestructura vial. Sobre la Ruta Nacional 178, afirmó: "No la agarró un temporal. Todos los gobiernos chorros agarraron la ruta. Ahí está el problema. La chorearon todos". Mientras tanto, en la localidad continuaban las tareas de recuperación tras una tormenta que, según el intendente, dejó una certeza: “Contento porque no hubo víctimas, que eso es fundamental”.

Entrevista de Hernán Funes.