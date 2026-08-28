Jubilados, al límite: trabajos precarios y "abuelaje" para completar sus haberes

FOTO: Los jubilados padecen la merma de sus ingresos.

El defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió sobre el deterioro sostenido del poder adquisitivo de jubilados y pensionados y aseguró que, ante la insuficiencia de los haberes, cada vez más adultos mayores deben buscar distintas alternativas para completar sus ingresos.

"Los beneficios de jubilaciones y pensiones vienen perdiendo desde hace 15 años poder adquisitivo", sostuvo Semino en diálogo con Cadena 3. Según explicó, esa situación obligó a los jubilados a modificar sus hábitos y buscar nuevas fuentes de recursos para cubrir necesidades básicas.

"Los jubilados tuvieron que adaptarse a una situación que llevó sus ingresos a valores absolutamente misérrimos", afirmó.

Semino señaló que numerosos adultos mayores recurren a trabajos adicionales para poder afrontar gastos esenciales como la alimentación o la vivienda. "Buscan trabajos sustitutos, formas de completar ese haber para simplemente poder comer, pagar un alquiler o subsistir", describió.

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En ese contexto, advirtió que las alternativas laborales que aparecen muchas veces están atravesadas por la precariedad. "Vemos las más variadas opciones, algunas que tienen que ver con trabajos riesgosos, penosos, mal pagos y trabajos en negro", indicó.

El especialista también destacó una modalidad que denominó "abuelaje", vinculada al cuidado de los nietos como una forma de colaboración económica dentro de las familias.

"Aquellos abuelos que, más allá obviamente de una cualidad que tienen previamente para realizarlo, que es el afecto y la relación con los menores, cuidan a sus nietos", explicó.

Según Semino, este esquema genera un doble beneficio: permite al jubilado obtener una ayuda para sostener sus gastos y, al mismo tiempo, resolver una necesidad de la familia. "Esto les permite resolver un problema del jubilado, que es su mantenimiento, y a su vez complementan y ayudan a una familia", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá.