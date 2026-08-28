Julián Álvarez enfrenta su futuro incierto en el Atlético de Madrid a días del cierre del mercado

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- El delantero argentino Julián Álvarez se ausentó por tercera vez consecutiva a un entrenamiento del Atlético de Madrid, lo que ha intensificado la tensión entre el jugador y la institución. Los inconvenientes comenzaron a hacerse evidentes durante el Mundial 2026, cuando Álvarez expresó su deseo de abandonar el club español.

La situación se ha vuelto más compleja en las últimas semanas, ya que Álvarez tiene como única opción el "Barcelona", mientras que el club "Colchonero" se muestra reacio a negociar con ellos, a pesar de que se ha presentado una oferta cercana a los 100 millones de dólares.

En medio de este conflicto, el Arsenal también ha presentado una propuesta aún más atractiva, pero el delantero argentino decidió rechazarla debido a las estrictas regulaciones de inmigración en Inglaterra relacionadas con el Brexit, que le impedirían vivir con su familia.

Por otro lado, en el Atlético de Madrid se han dado situaciones humillantes para el jugador, como sucedió el pasado fin de semana, cuando Álvarez fue convocado para un partido ante el "Villarreal" y recibió abucheos de la hinchada. Además, se le obligó a abandonar el campo solo, mientras sus compañeros agradecían a los aficionados.

Con el mercado de pases cerrándose en solo cuatro días, el martes 1° de septiembre, tanto Julián Álvarez como el Atlético de Madrid se encuentran en una situación crítica para definir si se concretará su pase al Barcelona, que actualmente parece poco probable, o si el jugador permanecerá en el club madrileño, donde es probable que no tenga minutos de juego en toda la temporada.