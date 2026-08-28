Murió a los 34 años Oyo Nyimba, "el rey niño" de Uganda: ¿qué le pasó?

KAMPALA, Uganda — Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, un destacado monarca tribal de Uganda conocido como el "rey niño", ha fallecido a los 34 años. Su muerte fue anunciada el viernes por el primer ministro Calvin Rwomiire Akiiki.

En un comunicado, el jefe de gobierno de Tooro aseguró que "la continuidad de la Corona está asegurada" y que el rey deja un príncipe como heredero, cuya identidad será revelada en el momento adecuado, siguiendo las tradiciones del reino.

La noticia ha causado conmoción en el país, ya que muchos no sabían que el rey estaba recibiendo tratamiento en el extranjero por una enfermedad no especificada. Las autoridades habían informado que Oyo estaba en estado crítico, lo que llevó a la sorprendente aceptación de su muerte a una edad tan joven.

El vicepresidente del Parlamento, Thomas Tayebwa, expresó su dolor: "Esto es muy difícil de comprender".

El rey Oyo fue coronado en 1995, a la edad de tres años, tras el fallecimiento de su padre. Desde entonces, se convirtió en una figura emblemática, cautivando a numerosos dignatarios internacionales. En su coronación, participó en una serie de rituales tribales y emergió como el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV.

Oyo fue considerado el monarca más joven del mundo y, durante su infancia y adolescencia, lideró a su pueblo a través de regentes hasta que alcanzó la mayoría de edad a los 18 años.

Su amistad con líderes internacionales, como el fallecido mandatario libio Muamar Gadafi, quien lo apoyó a él y a su madre, la reina madre, durante años, también fue notable.

A medida que creció, Oyo se mantuvo como un joven reservado y soltero, y era considerado uno de los solteros más deseados de Uganda. En septiembre, el presidente del Parlamento incluso se comprometió a cubrir la dote cuando Oyo decidiera casarse.

Tooro es uno de los antiguos reinos de Uganda, restaurados en 1993 tras ser prohibidos durante la independencia del dominio colonial británico. Aunque los monarcas no tienen autoridad política, juegan un papel crucial como guardianes de la cultura tribal.

La sede del reino se ubica en una remota ciudad del oeste de Uganda, cerca de la frontera con Congo, y el pueblo de Oyo es conocido como los Batooro.