Un tribunal de Holanda condena a cadena perpetua a un ruandés por genocidio de 1994

LA HAYA, Holanda (AP) — Un tribunal en los Países Bajos ha sentenciado a cadena perpetua a un ruandés por su implicación en el genocidio que tuvo lugar en 1994 en Ruanda. El hombre, de 66 años y cuyo nombre no ha sido revelado, participó en asaltos en los que se saquearon e incendiaron viviendas en comunidades de mayoría tutsi. Además, lanzó una granada contra un grupo de tutsis que se habían refugiado en un estadio de fútbol, según informó el Tribunal de Distrito de La Haya en un comunicado tras la condena.

El tribunal destacó que "la conducta del acusado evidencia una marcada falta de respeto por la dignidad humana y por la vida humana". En consecuencia, afirmaron que "solo una pena de prisión de por vida hace justicia al inmenso sufrimiento que se ha infligido a las víctimas y a las familias en duelo".

Durante el genocidio de 1994, más de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en una serie de homicidios masivos orquestados por extremistas hutus. Muchos de los líderes de la masacre han sido juzgados y condenados por un tribunal de crímenes de guerra de las Naciones Unidas, el cual ya ha cerrado sus operaciones.

El acusado se trasladó a los Países Bajos tras el genocidio y fue arrestado y procesado allí. Su juicio fue el resultado de una investigación que duró varios años, en la cual la policía y un juez instructor entrevistaron a más de 30 testigos, la mayoría de ellos en Ruanda. Nueve víctimas o familiares de las víctimas asistieron al juicio a principios de este año.