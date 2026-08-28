En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Un tribunal de Holanda condena a cadena perpetua a un ruandés por genocidio de 1994

La justicia holandesa ha dictado cadena perpetua a un ruandés de 66 años por su participación en el genocidio de 1994, donde más de 800.000 personas fueron asesinadas. La sentencia resalta la gravedad de los crímenes cometidos.

28/08/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Tribunal holandés dicta cadena perpetua a un ruandés por genocidio de 1994

FOTO: Tribunal holandés dicta cadena perpetua a un ruandés por genocidio de 1994

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

LA HAYA, Holanda (AP) — Un tribunal en los Países Bajos ha sentenciado a cadena perpetua a un ruandés por su implicación en el genocidio que tuvo lugar en 1994 en Ruanda. El hombre, de 66 años y cuyo nombre no ha sido revelado, participó en asaltos en los que se saquearon e incendiaron viviendas en comunidades de mayoría tutsi. Además, lanzó una granada contra un grupo de tutsis que se habían refugiado en un estadio de fútbol, según informó el Tribunal de Distrito de La Haya en un comunicado tras la condena.

El tribunal destacó que "la conducta del acusado evidencia una marcada falta de respeto por la dignidad humana y por la vida humana". En consecuencia, afirmaron que "solo una pena de prisión de por vida hace justicia al inmenso sufrimiento que se ha infligido a las víctimas y a las familias en duelo".

Durante el genocidio de 1994, más de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en una serie de homicidios masivos orquestados por extremistas hutus. Muchos de los líderes de la masacre han sido juzgados y condenados por un tribunal de crímenes de guerra de las Naciones Unidas, el cual ya ha cerrado sus operaciones.

El acusado se trasladó a los Países Bajos tras el genocidio y fue arrestado y procesado allí. Su juicio fue el resultado de una investigación que duró varios años, en la cual la policía y un juez instructor entrevistaron a más de 30 testigos, la mayoría de ellos en Ruanda. Nueve víctimas o familiares de las víctimas asistieron al juicio a principios de este año.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un tribunal neerlandés condenó a cadena perpetua a un ruandés por genocidio en 1994.

¿Quién fue condenado?
Un hombre de 66 años, cuya identidad no fue revelada.

¿Cuándo ocurrió el genocidio?
En 1994, más de 800.000 personas fueron asesinadas en Ruanda.

¿Dónde se realizó el juicio?
El juicio se llevó a cabo en La Haya, Países Bajos.

¿Por qué es importante esta condena?
Subraya la gravedad de los crímenes cometidos y la falta de respeto por la vida humana.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf