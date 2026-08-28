¿Sofá o alfombra primero? Consejos de diseñadores para amueblar tu living

Al momento de amueblar un living desde cero, muchos se enfrentan a una pregunta clásica: ¿qué debería comprarse primero, el sofá o la alfombra? Para resolver esta duda, se consultó a diseñadores de interiores de distintas partes del país y se obtuvo una opinión dividida.

Por un lado, algunos diseñadores prefirieron priorizar la compra del sofá, argumentando que este elemento es el que define el estilo y la funcionalidad del espacio. Un sofá bien elegido puede convertirse en el punto focal del living y, por ende, influir en la selección de otros muebles y accesorios.

Por otro lado, otros expertos sugirieron que la alfombra debería ser la primera en ser adquirida. Según ellos, la alfombra establece la paleta de colores y el ambiente general de la habitación. Además, una alfombra puede ayudar a delimitar espacios y dar calidez al entorno.

A pesar de esta división de opiniones, todos los diseñadores coincidieron en un aspecto fundamental: es crucial planificar el espacio antes de realizar cualquier compra. Esto incluye considerar las dimensiones del living, la disposición de los muebles y el estilo general que se desea lograr.

Realizar un plano o un boceto del espacio puede ser de gran ayuda para visualizar cómo se integrarán el sofá y la alfombra, así como otros elementos decorativos. Al hacerlo, se evita la compra impulsiva y se asegura que cada pieza elegida tenga un lugar adecuado en el diseño final del living.