¿Sofá o alfombra primero? Consejos de diseñadores para amueblar tu living
Al amueblar un living desde cero, surge la pregunta: ¿sofá o alfombra primero? Diseñadores de interiores comparten su opinión y destacan la importancia de planificar el espacio antes de comprar.
FOTO: Consejos para amueblar tu living desde cero
Al momento de amueblar un living desde cero, muchos se enfrentan a una pregunta clásica: ¿qué debería comprarse primero, el sofá o la alfombra? Para resolver esta duda, se consultó a diseñadores de interiores de distintas partes del país y se obtuvo una opinión dividida.
Por un lado, algunos diseñadores prefirieron priorizar la compra del sofá, argumentando que este elemento es el que define el estilo y la funcionalidad del espacio. Un sofá bien elegido puede convertirse en el punto focal del living y, por ende, influir en la selección de otros muebles y accesorios.
Por otro lado, otros expertos sugirieron que la alfombra debería ser la primera en ser adquirida. Según ellos, la alfombra establece la paleta de colores y el ambiente general de la habitación. Además, una alfombra puede ayudar a delimitar espacios y dar calidez al entorno.
A pesar de esta división de opiniones, todos los diseñadores coincidieron en un aspecto fundamental: es crucial planificar el espacio antes de realizar cualquier compra. Esto incluye considerar las dimensiones del living, la disposición de los muebles y el estilo general que se desea lograr.
Realizar un plano o un boceto del espacio puede ser de gran ayuda para visualizar cómo se integrarán el sofá y la alfombra, así como otros elementos decorativos. Al hacerlo, se evita la compra impulsiva y se asegura que cada pieza elegida tenga un lugar adecuado en el diseño final del living.
Lectura rápida
¿Cuál es la pregunta clásica al amueblar un living?
La pregunta clásica es si se debe comprar primero el sofá o la alfombra.
¿Qué opinan los diseñadores sobre el sofá?
Algunos diseñadores sugieren que el sofá debe ser la primera compra, ya que define el estilo y funcionalidad del espacio.
¿Y sobre la alfombra?
Otros expertos creen que la alfombra debería comprarse primero, ya que establece la paleta de colores y el ambiente del living.
¿Qué es lo más importante según los diseñadores?
Todos coincidieron en que es fundamental planificar el espacio antes de realizar cualquier compra.
¿Cómo se puede planificar el espacio?
Se recomienda hacer un plano o boceto del espacio para visualizar la integración de los muebles y accesorios.