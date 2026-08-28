Mostaza Merlo podría regresar al fútbol argentino en un club importante

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- Reinaldo "Mostaza" Merlo está a un paso de volver al fútbol argentino para asumir la dirección de todas las divisiones formativas de uno de los cinco grandes, tras mantener tres reuniones con un dirigente del club.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el histórico entrenador afirmó que las negociaciones avanzan y solo resta un último encuentro para cerrar su incorporación.

"Tuve tres reuniones con un dirigente de un club grande para dirigir todas las formativas", comentó Merlo, refiriéndose a la posibilidad de regresar al fútbol. "Me falta la última y ya está", agregó sobre una negociación que podría marcar su retorno después de más de cuatro años sin un cargo en una institución.

Mostaza optó por no revelar públicamente el nombre del club interesado, ya que aún falta completar la negociación. "Todavía no puedo decirlo por si no se concreta, espero que se dé", expresó el entrenador, aclarando que la propuesta proviene de uno de los cinco grandes del fútbol argentino.

Sin embargo, su eventual regreso no sería para dirigir al plantel profesional, sino para asumir un rol integral en el fútbol juvenil. Merlo tendría bajo su responsabilidad la conducción de las divisiones formativas, una función diferente a la que ha desempeñado a lo largo de su carrera como entrenador.

Su última experiencia como director técnico fue en Defensores Unidos de Zárate durante 2022, donde dirigió 14 partidos antes de finalizar su ciclo en mayo de ese año. Desde entonces, se ha mantenido alejado de los bancos de suplentes, aunque ha manifestado en varias ocasiones su deseo de continuar vinculado al fútbol.

La trayectoria de Mostaza está especialmente asociada con Racing, donde logró uno de los títulos más recordados en la historia reciente del club. Condujo a la Academia al campeonato del Apertura 2001, poniendo fin a una sequía de 35 años sin títulos locales, lo que lo convirtió en uno de los entrenadores más queridos por los hinchas de Avellaneda.

Merlo también tiene una rica historia en River, tanto como futbolista como entrenador, y ha dirigido a clubes como Estudiantes de La Plata, Colón, Belgrano y Rosario Central. Ahora, lejos de la presión de un plantel de Primera División, su experiencia podría ser aprovechada para trabajar directamente en la formación de los juveniles de uno de los clubes más poderosos del país.