Estudiantes venció a Barracas Central y se metió en cuartos de la Copa Argentina

En un destacado encuentro, Estudiantes se impuso por 3-1 ante Barracas Central en los octavos de final de la Copa Argentina 2026, mostrando un juego ofensivo con múltiples oportunidades de gol.

El partido tuvo lugar en el estadio Norberto Tomaghello, donde el primer gol llegó a los 39 minutos del primer tiempo, cuando el defensor Kevin Jappert, en un intento de despejar, terminó anotando en su propia puerta. Posteriormente, el volante Baltasar Rodríguez amplió la ventaja a los cinco minutos del segundo tiempo, y el delantero Guido Carrillo selló el resultado a los 42 minutos. Norberto Briasco descontó para Barracas a los 38 del complemento.

Con este triunfo, el conjunto platense continúa en su búsqueda de conquistar su segunda Copa Argentina, habiendo sido campeón en la edición de 2023. Ahora, se preparan para enfrentar al ganador del cruce entre Platense e Instituto en la próxima etapa del torneo.

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¡ESTUDIANTES ESTÁ EN CUARTOS!



Con este tanto de Carrillo de cabeza el Pincha selló el resultado de la victoria 3-1 sobre Barracas Central por los octavos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/gdczWbXiZk — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 28, 2026

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La primera acción del partido fue para Barracas, que a los 17 minutos tuvo una oportunidad clara con un cabezazo de Briasco que se fue desviado. A los 22 minutos, Estudiantes parecía abrir el marcador, pero un gol de Baltasar Rodríguez fue anulado por el VAR debido a un leve contacto previo de Santiago Núñez con un rival.

El gol en contra de Jappert llegó tras una jugada en la que Joaquín Correa asistió a Eros Mancuso, quien realizó un centro que, desafortunadamente, fue empujado hacia su arco por Jappert.

Barracas, buscando reaccionar, tuvo un nuevo intento a los dos minutos del segundo tiempo, pero el arquero Fernando Muslera evitó el gol con una gran intervención. A los cinco minutos, Rodríguez logró marcar el 2-0 con una definición que sorprendió al arquero rival tras un centro de Joaquín Tobio Burgos.

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Ocho minutos más tarde, Tobio Burgos tuvo otra ocasión clara, pero el arquero Marcelo Miño logró evitar el gol. A los 22 minutos, Gonzalo Maroni tuvo otra oportunidad para Estudiantes, pero su remate fue detenido por Muslera.

Finalmente, a los 38 minutos, Briasco marcó el descuento para Barracas, aunque la jugada generó controversia por un aparente manejo del balón. Cuatro minutos después, Carrillo cerró el partido con un gol de cabeza que selló el 3-1 definitivo.