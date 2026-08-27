Investigan el faltante de seis ampollas de fentanilo en el Samco de Esperanza

FOTO: Un informe de inteligencia ruso menciona al fentanilo entre las drogas involucradas en el tráfico que facilitaría Ucrania.

El Ministerio de Salud de Santa Fe inició un sumario administrativo para investigar el faltante de seis ampollas de fentanilo en el Samco de Esperanza, luego de que la dirección médica del efector detectara una irregularidad en el etiquetado de medicamentos.

La situación fue comunicada a las autoridades sanitarias y derivó en una investigación interna, dispuesta mediante una resolución firmada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio. El objetivo es determinar qué ocurrió con las ampollas y establecer eventuales responsabilidades.

Según se informó, las etiquetas correspondientes al fentanilo fueron encontradas colocadas en frascos de otro medicamento. A partir de la detección de la irregularidad, se retiraron las ampollas involucradas y también medicación de los laboratorios que están siendo investigados.

“Fueron retiradas las ampollas, como también fue retirada toda la medicación de los laboratorios que están siendo investigados. Nosotros nos pusimos a disposición de la Justicia”, afirmó Ciancio.

La ministra también confirmó que una persona que estaba bajo sospecha fue apartada preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.

“Entendiendo que teníamos un sospechoso, fue retirado de las funciones y vamos a permitir que la Justicia determine la sanción que corresponda”, señaló.

Ciancio destacó además los mecanismos de control sobre este tipo de medicamentos y aseguró que permitieron detectar rápidamente la irregularidad y evitar que las ampollas continuaran utilizándose.

“Gracias a la trazabilidad que tiene el Ministerio de Salud con respecto a este tipo de medicamentos, pudimos rápidamente dejar de utilizarlos”, explicó.

La investigación administrativa se desarrolla en paralelo con las actuaciones judiciales. En ese sentido, la ministra remarcó que será la Justicia la encargada de determinar si existió un delito y las eventuales responsabilidades.

“Es la que tiene que dar la última palabra”, sostuvo Ciancio.

Por el momento, la investigación busca determinar cómo se produjo el faltante de las seis ampollas y qué ocurrió con el medicamento dentro del establecimiento sanitario. Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo análisis los movimientos y registros correspondientes a los fármacos involucrados.