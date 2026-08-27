La vitamina C no previene resfriados, pero puede aliviar síntomas levemente

Desde hace más de 50 años, la creencia de que dosis elevadas de vitamina C pueden prevenir los resfriados se popularizó gracias al premio Nobel Linus Pauling. Sin embargo, estudios más amplios han demostrado que esta vitamina no evita que la mayoría de las personas contraigan un resfriado. A pesar de esto, consumirla regularmente podría acortar la duración y la severidad de los síntomas.

La historia de la vitamina C comenzó con Pauling, un químico estadounidense que recibió dos premios Nobel. En 1970, publicó un libro donde recomendaba dosis altas de vitamina C, entre 1,000 y 2,000 miligramos diarios, argumentando que esto podría mejorar la salud y prevenir resfriados. Su interpretación de los estudios sobre este tema ha sido criticada debido a errores matemáticos y una dependencia de ensayos de baja calidad.

Investigaciones recientes han indicado que los efectos de la vitamina C sobre los resfriados son mínimos. Un metaanálisis publicado en 2023 analizó diez ensayos controlados y concluyó que los participantes que tomaron vitamina C mostraron una reducción del 15% en la severidad de los síntomas en comparación con quienes no la tomaron. No obstante, esta mejora se limitó a situaciones específicas, como en atletas o personal militar.

Otro estudio de 2013 reveló que dosis más bajas (200 mg al día) no disminuyeron la cantidad de resfriados en la población general, aunque sí se observaron menos casos en atletas. En resumen, los beneficios de la vitamina C son modestos y no garantizan la prevención de resfriados.

Respecto a la cantidad segura de vitamina C, las recomendaciones actuales sugieren no exceder los 1,000 mg diarios. En Estados Unidos, el límite superior es de 2,000 mg. Pauling recomendaba dosis superiores a lo que actualmente se considera seguro. Por ejemplo, en Australia, la ingesta diaria recomendada para adultos es de solo 45 mg, lo que se puede obtener fácilmente a través de la dieta.

Tomar dosis excesivas de vitamina C puede aumentar el riesgo de efectos adversos, como problemas gastrointestinales y formación de cálculos renales. Por lo tanto, si se considera suplementar con vitamina C, es fundamental consultar a un médico y limitar la dosis a menos de 1,000 mg diarios.