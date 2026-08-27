Un campeón del mundo fue anunciado como nuevo refuerzo de un equipo de la Premier

FOTO: Exequiel Palacios fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Ipswich Town de la Premier League.

El Ipswich Town, equipo recientemente ascendido a la Premier League de Inglaterra, ha anunciado oficialmente la incorporación del volante argentino Exequiel Palacios como nuevo refuerzo, en un esfuerzo por consolidarse en la máxima categoría.

El ex jugador de River Plate ha firmado un contrato que se extiende por cuatro temporadas, hasta junio de 2030. La operación se llevó a cabo tras el acuerdo de compra por un monto cercano a 23 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 27 millones de dólares, que incluye bonos a pagar al Bayer Leverkusen.

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?? Ipswich Town is thrilled to confirm the signing of Argentina international Exequiel Palacios.



The World Cup-winner joins from Bayer Leverkusen for an undisclosed fee and has signed a contract to the summer of 2030. pic.twitter.com/fG95erIDCP — Ipswich Town (@IpswichTown) August 27, 2026

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Durante su presentación, se hizo referencia al apodo del club, "Somos los Tractor Boys (Chicos del Tractor). Silenciosos, pacíficos, hermosos. Otros nos llamaban los Tractor Boys como una broma, como un insulto. Pero ¿por qué darles la satisfacción? En lugar de eso, lo adoptamos, nos movimos con ello, corrimos con ello. Porque debajo del silencio, debajo de la paz y debajo de la belleza, somos poderosos, resilientes, fuertes. En el corazón de un tractor se encuentra un motor. Los Tractor Boys tienen un nuevo motor. Bienvenidos a Suffolkbuff y bienvenidos a Ipswich Town".

Palacios llevará el dorsal número 25 y compartirá el vestuario con otros jugadores sudamericanos, como el ex-Brighton Julio Enciso, de Paraguay, y el brasileño Emerson, que ha jugado en Toulouse y Atlético Paranaense.

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El Ipswich Town ascendió directamente a la Premier League tras finalizar en el segundo lugar del EFL Championship, y busca conformar un equipo competitivo que le permita cumplir su primer objetivo: mantenerse en la categoría.

En su debut en la actual temporada 2026/27, los "Tractor Boys" iniciaron el torneo con una victoria, logrando tres puntos tras vencer al Sunderland por 2-1 en el estadio Portman Road.

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Por su parte, el Bayer Leverkusen despidió a Exequiel Palacios a través de sus redes sociales, tras seis años y medio en el club, donde disputó 186 partidos, contribuyendo con más de 30 goles y obteniendo tres trofeos. En su mensaje, expresaron: "Tantos recuerdos maravillosos con la camiseta del Werkself; te deseamos lo mejor y todo el éxito en tu nuevo capítulo en Inglaterra".

El volante también agradeció al equipo alemán, afirmando: "En el Bayer 04 maduré como futbolista; aquí confiaron en mí y pude desarrollar todo lo que hoy me define sobre el terreno de juego".