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Incendios forestales afectan la costa de Big Sur, California, y provocan evacuaciones

Bomberos combaten dos incendios forestales en Big Sur, California. Uno de los incendios ha forzado evacuaciones, mientras que otro lleva activo desde el 8 de agosto. La situación es crítica en la región.

27/08/2026 | 22:58Redacción Cadena 3

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Dos incendios forestales arden a lo largo de la pintoresca costa de Big Sur, California

FOTO: Dos incendios forestales arden a lo largo de la pintoresca costa de Big Sur, California

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BIG SUR, California, EE.UU. — Equipos de bomberos, apoyados por aeronaves que lanzan agua, trabajan arduamente para controlar un incendio forestal que ha llevado a nuevas evacuaciones en la remota costa de Big Sur, California. Este fuego se suma a otro incendio mucho más grande que ha estado ardiendo durante casi tres semanas.

El incendio más reciente comenzó el miércoles en el terreno accidentado del condado de Monterey, cerca de la autopista 1. El jueves, las autoridades decidieron cerrar temporalmente un tramo de esta pintoresca ruta costera mientras los bomberos intentan contener las llamas y evitar que se propaguen a los cañones cercanos.

Las órdenes y alertas de evacuación afectan a varias propiedades aisladas en la zona. Hasta el momento, el incendio avanza sin control y las autoridades están investigando las causas de su origen.

A aproximadamente 60 kilómetros (40 millas) al norte, otro incendio ha estado activo desde el 8 de agosto. En este caso, los equipos de bomberos están llevando a cabo operaciones de contrafuego, que consisten en prender fuego de manera controlada a la maleza para crear una barrera y prevenir que el fuego se dirija hacia las áreas pobladas de Big Sur.

Este incendio abarca alrededor de 80 kilómetros cuadrados (casi 31 millas cuadradas) y se encuentra contenido en más del 20%. La situación en gran parte de California es crítica, ya que se enfrenta a un alto riesgo de incendios forestales debido a la mayor probabilidad de descargas eléctricas y a las rachas de viento que provienen de los remanentes de una tormenta tropical en el Pacífico.

Lectura rápida

¿Qué está sucediendo en Big Sur?
Dos incendios forestales están activos en la costa de Big Sur, provocando evacuaciones y cierres de carreteras.

¿Cuándo comenzaron los incendios?
Uno de los incendios comenzó el miércoles, mientras que el otro ha estado activo desde el 8 de agosto.

¿Dónde se originaron los incendios?
Ambos incendios se originaron en el condado de Monterey, cerca de la autopista 1.

¿Qué medidas se están tomando?
Las autoridades están realizando evacuaciones y los bomberos utilizan aeronaves para arrojar agua sobre las llamas.

¿Cuál es el estado de los incendios?
El incendio más reciente avanza sin control, mientras que el otro está contenido en más del 20%.

[Fuente: AP]

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