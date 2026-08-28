Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 28 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 94%, lo que genera una atmósfera bastante densa. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, con una humedad elevada que puede generar sensación de incomodidad. El viento será leve, lo que no afectará significativamente la sensación térmica. No se esperan lluvias, pero es recomendable estar preparado ante cualquier eventualidad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 14°, con pocas nubes. El lunes 31 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 1 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 13°, con probabilidad de lluvias ligeras.