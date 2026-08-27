Leonardo Ponzio asumió como director técnico de River en su primera práctica oficial

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – El entrenador Leonardo Ponzio llevó a cabo su primer entrenamiento desde que fue designado para liderar la Primera de River Plate, en la jornada de este jueves.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el rosarino de 44 años encabezó la práctica en el predio de Cantilo, donde por primera vez asumió el mando de un plantel que incluye a varios excompañeros, tras haber tenido un extenso ciclo como futbolista en el club.

Su debut como director técnico está programado para las primeras horas de la tarde del domingo 30 de agosto, cuando el “Millonario” se enfrente a Banfield desde las 15:00, con público de ambas parcialidades.

Leonardo Ponzio inicia un nuevo capítulo en su carrera, en una función que, incluso, había declarado que no imaginaba asumir durante su etapa como futbolista profesional, tras ser confirmado como entrenador de River en este segundo semestre del año.

Como parte de la Secretaría Técnica del club, Ponzio mantenía una relación cercana con la mayoría del plantel profesional, debido a su experiencia como compañero de algunos futbolistas y su rol como nexo entre Primera y Reserva, lo que le permitió establecer vínculos con gran parte del equipo.

El nuevo entrenador interino fue uno de los pocos que se acercó a visitar a los jugadores que se encuentran apartados por el club y que continúan entrenando en el predio de Cantilo, entre ellos el defensor Germán Pezzella y el delantero Maximiliano Salas, entre otros.

Inicialmente, se había previsto que el entrenamiento se llevara a cabo en el estadio Monumental, sin embargo, el estado del campo de juego tras el partido contra Independiente Santa Fe de Colombia, especialmente en el punto del penal donde se realizó la tanda decisiva, motivó el cambio de lugar para realizar la práctica en el predio de Cantilo.

En este lugar, los jugadores recibieron una charla y realizaron un entrenamiento de baja intensidad, para luego trasladarse en combis hacia River Camp, donde habían dejado sus vehículos, dado que el campo de deportes auxiliar sigue en construcción y no cuenta con duchas.

Acompañado por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, como su asistente, Ponzio será el director técnico de River Plate hasta fin de año, con la posibilidad de renovar por un año más si logra obtener resultados positivos.

El próximo viernes 28 de agosto, Leonardo Ponzio tendrá otra práctica en la que comenzará a definir el equipo titular que enfrentará a Banfield este domingo en el estadio Florencio Sola.

Agencia NA