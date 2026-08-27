Barcelona se lleva la victoria ante Athletic Club y lidera LaLiga 2026/27

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – El Barcelona logró una victoria contundente al vencer por 2-0 al Athletic Club de Bilbao en un partido correspondiente a la primera fecha pendiente de LaLiga, la principal categoría del fútbol español.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, los goles fueron anotados por Raphinha y Fermín López, quienes marcaron a los 36 minutos del primer tiempo y a los 37 minutos del segundo, respectivamente, en el duelo celebrado en el Spotify Camp Nou.

Con este triunfo, el equipo catalán se posiciona como líder del torneo 2026/27, sumando un total de seis puntos y empatado en la cima con Real Madrid, Sevilla y Real Betis. Por otro lado, el Athletic Club se encuentra en la última posición junto a la Real Sociedad, ambos sin puntos en su haber.

En otro encuentro, el Osasuna logró una victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo, lo que lo ubica en el séptimo lugar del campeonato con cuatro unidades.

El nuevo refuerzo del Barcelona, Rodri, ingresó en la segunda mitad y comenzó a ser clave en el medio del campo, mientras que Raphinha abrió el marcador con un gol espectacular en la primera parte. El delantero brasileño recibió un pase filtrado de Pedri, evadió al arquero Unai Simón y con un toque suave de izquierda, estableció el 1-0.

En el segundo tiempo, Fermín López amplió la ventaja al empujar la pelota a la red tras un error defensivo que involucró al arquero visitante y al defensor Aymeric Laporte.

Así, cuatro equipos se mantienen con puntaje perfecto a medida que se aproxima la tercera fecha de LaLiga, que comenzará este viernes a las 14:00 (hora argentina) con el enfrentamiento entre Racing de Santander y Elche, seguido a las 16:30 por el duelo entre Deportivo Alavés y Villarreal.