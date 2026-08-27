Bariloche: desafectaron a un chofer tras dar positivo en el test de alcoholemia

Un chofer de ómnibus de larga distancia fue desafectado de sus tareas esta tarde, tras haber dado positivo en el control de alcoholemia al que fue sometido poco antes de iniciar un viaje hacia Chubut.

Personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se hizo presente en la terminal de esta ciudad, ubicada en las inmediaciones de la zona céntrica, donde procedieron a realizar una serie de tests. Y luego de los mismos constataron que uno de los conductores tenía 0,32 gramos de alcohol en sangre.

Tras confirmar el resultado positivo, los agentes del organismo desafectaron al conductor, quien no pudo salir con la unidad y debió ser reemplazado por otro trabajador. Además, se labró un acta y en breve se dará a conocer la sanción correspondiente, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El procedimiento que se llevó a cabo esta tarde forma parte de los controles que la CNRT realiza en terminales de ómnibus de distintos puntos del país, con el objetivo de detectar posibles situaciones de riesgo.

Asimismo, desde la entidad indicaron que la misma "trabaja para garantizar que los servicios de transporte de pasajeros se desarrollen bajo las condiciones de seguridad establecidas y proteger a quienes utilizan el sistema de transporte".