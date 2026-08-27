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Bariloche: desafectaron a un chofer tras dar positivo en el test de alcoholemia

El conductor iba a iniciar un viaje hacia Chubut cuando debió someterse a un control de la CNRT en la terminal de ómnibus.

27/08/2026 | 20:31Redacción Cadena 3

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Desafectan a chofer en Bariloche tras dar positivo en control de alcoholemia

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Un chofer de ómnibus de larga distancia fue desafectado de sus tareas esta tarde, tras haber dado positivo en el control de alcoholemia al que fue sometido poco antes de iniciar un viaje hacia Chubut.

Personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se hizo presente en la terminal de esta ciudad, ubicada en las inmediaciones de la zona céntrica, donde procedieron a realizar una serie de tests. Y luego de los mismos constataron que uno de los conductores tenía 0,32 gramos de alcohol en sangre.

Tras confirmar el resultado positivo, los agentes del organismo desafectaron al conductor, quien no pudo salir con la unidad y debió ser reemplazado por otro trabajador. Además, se labró un acta y en breve se dará a conocer la sanción correspondiente, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El procedimiento que se llevó a cabo esta tarde forma parte de los controles que la CNRT realiza en terminales de ómnibus de distintos puntos del país, con el objetivo de detectar posibles situaciones de riesgo.

Asimismo, desde la entidad indicaron que la misma "trabaja para garantizar que los servicios de transporte de pasajeros se desarrollen bajo las condiciones de seguridad establecidas y proteger a quienes utilizan el sistema de transporte".

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Bariloche?
Un chofer de ómnibus fue desafectado tras dar positivo en un control de alcoholemia.

¿Quién realizó el control?
El control fue llevado a cabo por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

¿Cuánto alcohol tenía el conductor?
El conductor tenía 0,32 gramos de alcohol en sangre.

¿Qué pasará con el chofer?
El chofer fue reemplazado y se labró un acta para determinar la sanción correspondiente.

¿Cuál es el objetivo de estos controles?
El objetivo es detectar situaciones de riesgo y garantizar la seguridad en el transporte de pasajeros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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