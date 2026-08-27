Meta logra un acuerdo de $18 mil millones, pero retiene datos de niños para modelos de edad

En un movimiento significativo en el ámbito de la privacidad digital, Meta alcanzó un acuerdo de hasta $18 mil millones con los fiscales generales de 29 estados de EE. UU. que le permite retener ciertos datos de niños menores de 13 años. Este acuerdo se enfoca en el desarrollo y prueba de modelos de detección de edad, planteando una serie de interrogantes sobre la protección de datos infantiles.

Una de las disposiciones más controvertidas del acuerdo es que los estados han acordado no demandar a Meta bajo las leyes de protección infantil existentes en relación con la retención y uso de datos de menores. Este permiso se otorga exclusivamente para el entrenamiento y prueba de modelos de verificación de edad, pero plantea dudas sobre la efectividad y el control de tales medidas en un contexto donde la seguridad infantil es primordial.

Según los términos del acuerdo, Meta deberá desarrollar, entrenar y comenzar a probar un modelo que identifique a los usuarios menores de 13 años en sus plataformas dentro de un año desde la fecha de vigencia del documento. Aunque el acuerdo no especifica que el modelo deba ser basado en inteligencia artificial, las herramientas actuales de detección de edad de Meta utilizan esta tecnología.

La ley de protección infantil en EE. UU., conocida como COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), generalmente exige que los sitios web y aplicaciones limiten la recopilación y retención de información personal de los niños. El acuerdo estipula que Meta no debería necesitar violar COPPA para implementar sus modelos de verificación de edad. Sin embargo, los fiscales generales de los estados han acordado no presentar reclamos relacionados con el uso de datos de niños bajo COPPA o leyes estatales similares.

El acuerdo aclara que Meta no podrá utilizar datos de usuarios menores de 13 años para publicidad, marketing u optimización algorítmica. Sin embargo, la solicitud de protección legal de Meta y la disposición de los fiscales generales para concederla han sido objeto de debate. Philip N. Yannella, socio del bufete de abogados Blank Rome, considera que tales medidas de minimización de datos son típicas en el cumplimiento de la privacidad, aunque se pregunta sobre la capacidad de los estados para hacer cumplir estos acuerdos.

La complejidad de mantener los datos de los menores aislados de otros sistemas dentro de Meta es una preocupación. La posibilidad de que estos datos se integren en otros sistemas a lo largo del tiempo genera inquietudes sobre la privacidad y el uso indebido de la información. A pesar de las garantías del acuerdo, no está claro qué datos específicos retendrá Meta para el entrenamiento del modelo y cuánto tiempo se conservarán. La falta de claridad sobre cómo se utilizarán estos modelos en el futuro también plantea dudas.

La restricción a los fiscales generales para presentar reclamos relacionados con COPPA en el futuro podría complicar las vías legales que los estados pueden seguir si surgen preguntas sobre el uso que Meta da a los datos. Sin embargo, esto no impide que puedan perseguir acciones legales si Meta utiliza los datos fuera de los límites establecidos en el acuerdo, según Joshua Wurtzel, socio en Schlam Stone & Dolan LLP.

El abogado Peter Jackson, de Greenberg Glusker LLP, también expresa su preocupación, señalando que esta concesión podría desincentivar futuras acciones de cumplimiento.

El acuerdo de Meta refleja un cambio en la forma en que las empresas tecnológicas manejan los datos de los niños, especialmente en un momento en que el uso de inteligencia artificial está en aumento. Las nuevas tecnologías a menudo requieren un acceso significativo a los datos personales para funcionar de manera efectiva, lo que genera un dilema sobre la privacidad y la seguridad infantil.