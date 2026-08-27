Anthropic y OpenAI se unen al escenario de IA en TechCrunch Disrupt 2026

El evento TechCrunch Disrupt 2026 se prepara para recibir a dos de los gigantes de la inteligencia artificial, Anthropic y OpenAI, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en el escenario de IA. Este año, el enfoque se centrará en cómo la IA ha transformado no solo la construcción de productos, sino también la forma en que las startups venden, aseguran sus datos y escalan rápidamente.

Desde el 13 hasta el 15 de octubre en el Moscone Center de San Francisco, líderes de la industria de la IA abordarán cuestiones cruciales que enfrentan los fundadores en la actualidad. Se discutirán temas como la fijación de precios de productos de IA en un mercado cada vez más competitivo, la necesidad de reconstruir la seguridad de los agentes y qué significa realmente tener un plan de comercialización en un mundo nativo de IA.

En una de las charlas destacadas, Cat de Jong, Head of Applied AI en Anthropic, compartirá su experiencia trabajando con empresas que implementan Claude, el modelo de IA de la compañía, y revelará patrones que no suelen aparecer en los comunicados de prensa. Se explorará el éxito y los desafíos de las implementaciones de IA en el ámbito empresarial.

Por otro lado, Tara Seshan, Head of Productivity en OpenAI, discutirá cómo la ingeniería de go-to-market (GTM) ha evolucionado rápidamente para adaptarse a las nuevas realidades del mercado impulsadas por la IA. Se espera que los asistentes obtengan una comprensión más clara de cómo las empresas pueden crecer en un entorno donde los modelos de IA están cambiando las reglas del juego.

Además, se abordará el problema de seguridad de los agentes de IA, un tema crítico que las empresas deben enfrentar. Ric Smith, presidente de producto y tecnología en Okta, ofrecerá una conversación técnica sobre las necesidades de seguridad a nivel de infraestructura.

La agenda del escenario de IA también incluirá debates sobre la inteligencia visual y cómo la IA está cambiando el panorama de la SaaS. Se explorará cómo construir defensas sostenibles frente a la creciente commoditización de los modelos de IA y cómo las nuevas categorías de trabajo están surgiendo en la era de la IA.

Los interesados en asistir pueden registrarse en el sitio web de TechCrunch Disrupt. La oportunidad de ahorrar hasta $200 en las entradas está por finalizar, por lo que se recomienda a los fundadores que aseguren su lugar pronto.

Para más información sobre el evento y los oradores destacados, visita el sitio oficial de TechCrunch Disrupt.