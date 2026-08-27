FOTO: Ratifican la enfermedad renal crónica de Maradona en el juicio por su muerte

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Un nefrólogo volvió a declarar este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y ratificó la enfermedad renal crónica que padecía el astro argentino, a pesar de que la Junta Médica Interdisciplinaria analizara estudios pertenecientes a su padre, Don Diego.

Se trata de Hernán Trimarchi, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Británico y uno de los 22 peritos de la Junta que evaluó el deceso del célebre futbolista.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el especialista expuso ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón con el objetivo de "enderezar" las historias clínicas del progenitor del paciente.

"Básicamente dijo que es 'indiferente', que no tomaron en cuenta tanto esa situación de la historia clínica del padre de Maradona para arribar al mismo resultado que arribaron", sostuvo el vocero de la investigación ante la consulta de NA.

Además, señalaron que hubo una "incidencia" ya que las defensas se opusieron a que el nefrólogo y el cardiólogo Gustavo Di Niro vuelvan a declarar: "Lo que estábamos diciendo es que parecía una instrucción suplementaria y esa prueba ya estaba expuesta en el debate, entonces no debería prosperar, pero no nos hicieron lugar".

El último testigo de la jornada fue el hepatólogo Fernando Cairo, subjefe de Trasplante Hepático del Hospital El Cruce, quien mencionó la cirrosis de Maradona, una de las conclusiones descriptas en el escrito de 138 páginas.

"Surgió de la declaración que Maradona no tenía síntomas de cirrosis, aunque tenía cirrosis, pero no tenía síntomas clínicos de cirrosis que puedan ser vistos así, clínicamente", explicó la fuente.

El abogado Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, le preguntó respecto a si su especialidad se encuentra vinculada a "cuestiones psicológicas" y a situaciones referidas a la capacidad psicológica de las personas, a lo que Cairo le respondió: "Nada".

Entonces, el letrado aprovechó para redoblar la apuesta y lo interrogó acerca de su participación en la Junta Médica: "¿Por qué firmó un documento en el que se abordaron esas cuestiones precisamente?"

El juicio continuará el martes 1° de septiembre con los testimonios de otros peritos de la Junta Médica solicitada por los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

El neurocirujano y exmédico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de la enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.