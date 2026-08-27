Las rutas de la Región Centro también conducen a las urnas

Por Sergio Suppo

La reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores de la Región Centro tiene un objetivo concreto: formalizar las negociaciones por el traspaso de fondos y responsabilidades sobre las rutas nacionales que atraviesan Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, detrás de esa agenda de gestión también aparecen el Congreso y las próximas elecciones.

No parece conveniente interpretar el encuentro como el nacimiento de una alianza electoral. Al menos, todavía no. Lo inmediato es una negociación entre la Casa Rosada y tres provincias que necesitan recursos para sostener una infraestructura vial deteriorada. En ese diálogo también influye la conducta de sus representantes en el Congreso.

Esta semana, diputados cordobeses contribuyeron al quórum y, en algunos casos, acompañaron proyectos impulsados por el oficialismo. Ahora será necesario observar qué ocurre en el Senado, donde el Gobierno busca avanzar con la designación de más de 60 jueces federales. Es probable que algunos de esos nombramientos correspondan a las provincias de la Región Centro.

Eso no permite afirmar que exista un intercambio explícito de votos por fondos. Sí muestra cómo funciona la política: la Nación necesita respaldo legislativo y los gobernadores necesitan recursos. Cada parte administra aquello que la otra requiere.

La dimensión electoral resulta más compleja porque las tres provincias presentan escenarios diferentes.

Entre Ríos aparece como el caso más sencillo para la Casa Rosada. Rogelio Frigerio mantiene una relación política cercana con el Gobierno nacional y es probable que exista algún entendimiento electoral. De los tres gobernadores, es quien tiene mayores posibilidades de alcanzar un acuerdo con el oficialismo libertario.

Santa Fe ocupa una posición intermedia. Maximiliano Pullaro podría estar interesado en algún tipo de entendimiento, pero el Gobierno nacional todavía no ofreció señales concretas. La eventual fórmula no necesariamente tendría que ser una alianza formal. También podría consistir en una suerte de pacto de no agresión, mediante el cual la Casa Rosada evite involucrarse intensamente contra Pullaro en las elecciones provinciales previstas para comienzos del próximo año. De todos modos, la posibilidad de una competencia continúa abierta.

Córdoba presenta el escenario más difícil. Todas las señales indican que Martín Llaryora tendrá un adversario libertario en las elecciones provinciales, que deberían realizarse durante el primer semestre de 2027 y, como máximo, hacia fines de junio.

La incógnita es la intensidad de esa disputa. Habrá que observar si Javier Milei decide involucrarse personalmente en la campaña y quién representará al espacio libertario. También será determinante saber si el electorado no peronista llegará unificado o dividido entre dos candidaturas.

Una fragmentación opositora podría aliviarle el camino a Llaryora en su intento de buscar la reelección. Incluso podría ser interpretada como una señal tácita de que la Casa Rosada no pretende llevar la confrontación hasta sus últimas consecuencias. Pero, por ahora, no existe una definición.

Diego Santilli seguramente intentará obtener alguna precisión sobre las fechas electorales de las tres provincias para ordenar la estrategia nacional. El problema es que la decisión final depende de Karina Milei, quien todavía no revela cómo actuará La Libertad Avanza en cada distrito.

Para el Gobierno nacional, las elecciones provinciales son secundarias. Su prioridad es asegurar la reelección de Javier Milei en 2027. Para Frigerio, Pullaro y Llaryora, en cambio, conservar el poder provincial es el objetivo principal. Esa diferencia explica buena parte de la relación: la Nación piensa en la Presidencia y los gobernadores, en sus territorios.

En el medio están las rutas. No se trata de un asunto menor. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son provincias productivas que necesitan trasladar mercadería hacia los puertos de los ríos Paraná y Uruguay. Hacerlo por corredores deteriorados aumenta costos, demora la producción y eleva el malestar social.

La discusión electoral sobrevendrá más adelante. Hoy, la negociación pasa principalmente por los recursos, las obras y los respaldos parlamentarios. Pero los gobernadores conocen una verdad elemental: cuando los pozos se multiplican, también se recalienta el humor de los votantes.

Por eso, aunque la reunión no selle todavía ningún acuerdo electoral, las rutas de la Región Centro inevitablemente terminan conduciendo hacia las urnas.