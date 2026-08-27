Mendoza prevé un 30% más de adolescentes en el sistema penal con la nueva ley
La reforma nacional, que comenzará a regir el 5 de septiembre, establece la responsabilidad penal desde los 14 años. Actualmente, 511 jóvenes están alcanzados por el régimen provincial.
27/08/2026 | 14:03Redacción Cadena 3
FOTO: archivo/ilustrativa.
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Panorama Federal
El Gobierno de Mendoza estima que la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema de responsabilidad penal juvenil podría crecer alrededor de un 30% cuando entre en vigencia la nueva legislación nacional.
La reforma comenzará a aplicarse el 5 de septiembre y establece la responsabilidad penal desde los 14 años. Hasta ahora, el régimen comprendía a jóvenes a partir de los 16.
La proyección fue informada por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas de Mendoza, Tadeo García Zalazar, durante la presentación de un proyecto destinado a adecuar la legislación provincial al nuevo marco nacional.
"Hoy tenemos 46 adolescentes privados de la libertad, de entre 16 y 18 años, y alrededor de 460 con medidas alternativas. Si tomamos los casos de jóvenes de 14 y 15 años que quedarían comprendidos por el nuevo Código, calculamos que el volumen puede crecer cerca de un 30%", explicó el funcionario.
Durante el último año, 511 adolescentes estuvieron bajo la órbita del sistema penal juvenil mendocino. De ese total, aproximadamente el 9% permaneció privado de la libertad, mientras que el 91% cumplió medidas alternativas.
Las autoridades aclararon que el porcentaje proyectado no supone un aumento equivalente de adolescentes encarcelados, sino del número total de jóvenes investigados o sometidos a medidas judiciales. La privación de la libertad continuará siendo una medida excepcional.
El proyecto presentado en la Legislatura mendocina también incorpora mecanismos de seguimiento individual, monitoreo electrónico, permanencia domiciliaria supervisada y programas educativos y laborales orientados a la reinserción social.
Informe de Facundo Dimaría.
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¿Qué estima el Gobierno de Mendoza sobre los adolescentes en el sistema penal juvenil? El Gobierno de Mendoza estima un crecimiento del 30% en la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema de responsabilidad penal juvenil.
¿Cuándo comenzará a aplicarse la nueva legislación? La nueva legislación comenzará a aplicarse el 5 de septiembre.
¿Quién informó sobre la proyección del aumento de adolescentes? La proyección fue informada por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas de Mendoza, Tadeo García Zalazar.
¿Cuántos adolescentes están actualmente bajo el sistema penal juvenil en Mendoza? Actualmente, 511 adolescentes están bajo la órbita del sistema penal juvenil mendocino.
¿Qué medidas incluye el proyecto presentado en la Legislatura? El proyecto incluye seguimiento individual, monitoreo electrónico, permanencia domiciliaria supervisada y programas educativos y laborales.